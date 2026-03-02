Ajit Pawar: हवा में प्लेन और खर्राटे लेता VSR वेंचर्स का मालिक! अजित पवार के बेटे ने वीडियो शेयर कर दिखाई पायलट की असलियत

Ajit Pawar Plane Crash: महाराष्ट्र में उस दिन मातम छा गया जब वहां के दिवंगत डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की मौत की खबर सामने आई. इस खबर के बाद से ही उनके परिवार में मायूसी छा गई. वहीं अब उनके बेटे जय पवार ने सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो शेयर किया है. इसमें आरोप लगाया गया है कि VSR वेंचर्स के मालिक रोहित सिंह एक फ्लाइट के दौरान चीफ पायलट की सीट पर सोते हुए देखे गए थे. इस दौरान उन्होंने उनकी तुरंत गिरफ्तारी की मांग की. इतना ही नहीं उन्होंने प्रूफ के तौर पर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया है.