पुरुषों की तुलना में महिलाएं क्यों लेती है ज्यादा तलाक, जानें इसके पीछे के छिपे कारण

Divorce Reason: दुनियाभर में तलाक लेने वाले मामलों में महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों की तुलना में ज्यादा होती है. अक्सर ये आंकड़ा लगभग 70% बताया जाता है. इसके पीछे कई सामाजिक और व्यक्तिगत कारण हैं. महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता, भावनात्मक संतोष की बढ़ती उम्मीदें और रिश्तों में असंतोष को महसूस करने की अधिक संवेदनशीलता मेन कारण माने जाते हैं.

आज की महिलाएं पहले से ज्यादा आत्मनिर्भर हैं. वे केवल आर्थिक मजबूरी के कारण असंतुष्ट या हिंसक रिश्तों में फंसी नहीं रहतीं. जब उन्हें लगता है कि विवाह उन्हें खुशी नहीं दे रहा, तो वे तलाक लेने में सक्षम होती हैं.

भावनात्मक समझ और जरूरतें

अनुसंधानों से पता चलता है कि महिलाएं रिश्तों की भावनात्मक जटिलताओं को ज्यादा अच्छे से समझती हैं. यदि उन्हें लगता है कि वे भावनात्मक रूप से अकेली हैं या ज्यादा जिम्मेदारी उनकी ही है, तो वे बदलाव की ओर कदम बढ़ाती हैं.

उच्च अपेक्षाएं

आधुनिक विवाह में बराबरी, साझेदारी और भावनात्मक जुड़ाव पर जोर दिया जाता है. अगर कोई रिश्ता इन अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता, तो महिलाएं उसे समाप्त करने के लिए ज्यादा तैयार रहती हैं.

ग्लोबल ट्रेंड्स और लंबे समय तक चलने वाले विवाह

कुछ देशों में तलाक की दर कम होती है, खासकर उन देशों में जहां विवाह परंपरा, धर्म या सांस्कृतिक रीति-रिवाजों से गहराई से जुड़ा होता है. उदाहरण के लिए लैटिन अमेरिका के कुछ देश, एशिया के कुछ हिस्से और भूमध्यसागरीय देशों में तलाक की दर कम है. वहीं, पश्चिमी देशों में तलाक की दर अधिक होती है, क्योंकि वहां कानूनी प्रक्रिया आसान है और समाज में तलाक को स्वीकार्यता मिली है.

तलाक बढ़ने के कारण

सामाजिक बदलाव

समाज में तलाक को लेकर पूर्वाग्रह कम हुआ है. अब लोग व्यक्तिगत खुशी और संतोष के लिए तलाक को एक स्वीकार्य विकल्प मानते हैं.

असंगति

आज के जोड़े अधिकतर व्यक्तिगत संगति, साझा मूल्य और पारंपरिक सम्मान को महत्व देते हैं. वे केवल पारिवारिक या सामाजिक दबाव के कारण रिश्तों को नहीं निभाते.

कानूनी जानकारी और पहुंच

लोग अब कानूनी अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक हैं. आसान और तेज न्यायिक प्रक्रिया ने उन्हें असफल विवाह से बाहर निकलने में मदद की है.

भारत में तलाक की स्थिति

भारत में तलाक का बढ़ना समाज में बदलाव का संकेत माना जा रहा है. यहां तलाक की दर अभी भी पश्चिमी देशों की तुलना में कम है, लेकिन लगातार बढ़ रही है.

कानूनी प्रक्रिया लंबी और कठिन हो सकती है. कई बार विवादित मामलों में सालों लग जाते हैं. हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में प्रक्रिया को तेज करने के कदम उठाए हैं.

सांस्कृतिक बदलाव

युवा पीढ़ी अब व्यक्तिगत सुख, समानता और सम्मान को पारंपरिक “अटूट विवाह” की अवधारणा से ऊपर रख रही है. इससे तलाक अब सामाजिक स्वीकार्यता का हिस्सा बन रहा है.