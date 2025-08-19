Home > देश > Sanjay Kumar Apologize: ‘मैं माफी मागता हूं…’, चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने महाराष्ट्र मतदाता डेटा में किया था खेला? पोस्ट देखते ही हमलावर हुई BJP

Sanjay Kumar Apologize: ‘मैं माफी मागता हूं…’, चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने महाराष्ट्र मतदाता डेटा में किया था खेला? पोस्ट देखते ही हमलावर हुई BJP

Sanjay Kumar: राजनीतिक विश्लेषक और चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने मंगलवार को अचानक चर्चा में आ गये और भाजपा उनपर हमलावर हो गई। दरअसल उन्होंने महाराष्ट्र चुनावों पर अपनी पोस्ट के लिए माफ़ी मांगी, जिसमें हाल के लोकसभा चुनावों की तुलना में दो विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या में काफ़ी गिरावट बताई गई थी।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 19, 2025 21:25:00 IST

Sanjay Kumar Apologize
Sanjay Kumar Apologize

Sanjay Kumar Apologize: राजनीतिक विश्लेषक और चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने मंगलवार को अचानक चर्चा में आ गये और भाजपा उनपर हमलावर हो गई। दरअसल उन्होंने महाराष्ट्र चुनावों पर अपनी पोस्ट के लिए माफ़ी मांगी, जिसमें हाल के लोकसभा चुनावों की तुलना में दो विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या में काफ़ी गिरावट बताई गई थी। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की तुलना करते समय एक त्रुटि हुई, और इसके लिए डेटा टीम द्वारा गलत तरीके से पढ़े गए विवाद को ज़िम्मेदार ठहराया।

संजय कुमार ने मांगी फाफी

लोकनीति-सीएसडीएस के सह-निदेशक ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की तुलना करते समय त्रुटि हुई। विवाद वाले आंकड़ों को हमारी डेटा टीम ने गलत तरीके से पढ़ा था। ट्वीट को अब हटा दिया गया है। मेरा किसी भी तरह की गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था।”

संजय पर हमलावर हुए अमित मालवीय 

संजय कुमार की माफ़ी पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने उन पर कांग्रेस के पक्ष में लगातार चुनावी अनुमानों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया और महाराष्ट्र के आंकड़ों को “पुष्टिकरण पूर्वाग्रह” का मामला बताया।

मालवीय ने X पर लिखा- “माफ़ी माँग ली गई है, और संजय कुमार बाहर हैं। संयोग से, योगेंद्र यादव के इस शिष्य ने आखिरी बार कब कुछ सही कहा था? हर चुनाव से पहले उनके सभी अनुमानों में, भाजपा हारती हुई दिखाई देती है—और जब उल्टा होता है, तो वह टीवी पर आकर भाजपा की जीत को सही ठहराते हैं। सुविधाजनक। उन्हें लगता होगा कि टीवी के दर्शक मूर्ख हैं।”

उन्होंने आगे कहा-“इस मामले में भी, यह कोई ईमानदार गलती नहीं थी। महाराष्ट्र पर कांग्रेस के झूठे बयान को हवा देने के अपने अतिरेक में, CSDS ने बिना सत्यापन के आँकड़े जारी कर दिए। यह विश्लेषण नहीं है—यह पुष्टिकरण पूर्वाग्रह है। अब समय आ गया है कि हम संजय कुमार और योगेंद्र यादव जैसे लोगों के पाखंडी उपदेशों को चुटकी भर नहीं, बल्कि नमक की थैली की तरह लेना शुरू करें।” 

Mumbai Rain Alert: मुंबई में मूसलाधार बारिश का तांडव, सड़कें डूबीं, सरकारी कार्यालय और स्कूल-कॉलेज बंद; जारी हुआ ये अलर्ट

मालवीय ने राहुल गांधी की भी आलोचना की 

एक अन्य पोस्ट में, मालवीय ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि जिस आँकड़े पर उन्होंने महाराष्ट्र के मतदाताओं पर हमला करने के लिए भरोसा किया था, उसे अब गलत माना गया है, जिसमें राज्य और SIR दोनों शामिल हैं।

मालवीय ने एक्स पर लिखा, “तो अब राहुल गांधी और कांग्रेस की क्या स्थिति है, जिन्होंने बेशर्मी से चुनाव आयोग पर निशाना साधा और असली मतदाताओं को भी नकली कहा? शर्मनाक।”

उन्होंने आगे कहा, “राहुल गांधी को बिहार में अपनी “घुसपैठिया संरक्षण यात्रा” तुरंत छोड़ देनी चाहिए और अपनी गैर-ज़िम्मेदाराना और प्रतिगामी राजनीति के लिए भारत की जनता से बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए।”

Rahul Gandhi on EC: भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर चुरा रहे हैं चुनाव, Voter Rights Yatra में राहुल गांधी ने फिर छेड़ा पुराना अलाप, लगा…

Tags: BJPCSDSMaharashtra elections 2024Sanjay Kumar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
Sanjay Kumar Apologize: ‘मैं माफी मागता हूं…’, चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने महाराष्ट्र मतदाता डेटा में किया था खेला? पोस्ट देखते ही हमलावर हुई BJP

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Sanjay Kumar Apologize: ‘मैं माफी मागता हूं…’, चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने महाराष्ट्र मतदाता डेटा में किया था खेला? पोस्ट देखते ही हमलावर हुई BJP

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Sanjay Kumar Apologize: ‘मैं माफी मागता हूं…’, चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने महाराष्ट्र मतदाता डेटा में किया था खेला? पोस्ट देखते ही हमलावर हुई BJP
Sanjay Kumar Apologize: ‘मैं माफी मागता हूं…’, चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने महाराष्ट्र मतदाता डेटा में किया था खेला? पोस्ट देखते ही हमलावर हुई BJP
Sanjay Kumar Apologize: ‘मैं माफी मागता हूं…’, चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने महाराष्ट्र मतदाता डेटा में किया था खेला? पोस्ट देखते ही हमलावर हुई BJP
Sanjay Kumar Apologize: ‘मैं माफी मागता हूं…’, चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने महाराष्ट्र मतदाता डेटा में किया था खेला? पोस्ट देखते ही हमलावर हुई BJP
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?