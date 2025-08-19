Sanjay Kumar Apologize: ‘मैं माफी मागता हूं…’, चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने महाराष्ट्र मतदाता डेटा में किया था खेला? पोस्ट देखते ही हमलावर हुई BJP

Sanjay Kumar Apologize: राजनीतिक विश्लेषक और चुनाव विश्लेषक संजय कुमार ने मंगलवार को अचानक चर्चा में आ गये और भाजपा उनपर हमलावर हो गई। दरअसल उन्होंने महाराष्ट्र चुनावों पर अपनी पोस्ट के लिए माफ़ी मांगी, जिसमें हाल के लोकसभा चुनावों की तुलना में दो विधानसभा सीटों पर मतदाताओं की संख्या में काफ़ी गिरावट बताई गई थी। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की तुलना करते समय एक त्रुटि हुई, और इसके लिए डेटा टीम द्वारा गलत तरीके से पढ़े गए विवाद को ज़िम्मेदार ठहराया।

संजय कुमार ने मांगी फाफी

लोकनीति-सीएसडीएस के सह-निदेशक ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा, “महाराष्ट्र चुनावों के संबंध में पोस्ट किए गए ट्वीट के लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। 2024 के लोकसभा और 2024 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों की तुलना करते समय त्रुटि हुई। विवाद वाले आंकड़ों को हमारी डेटा टीम ने गलत तरीके से पढ़ा था। ट्वीट को अब हटा दिया गया है। मेरा किसी भी तरह की गलत सूचना फैलाने का कोई इरादा नहीं था।”

I sincerely apologize for the tweets posted regarding Maharashtra elections.

Error occurred while comparing data of 2024 LS and 2024 AS. The data in row was misread by our Data team.

The tweet has since been removed.

I had no intention of dispersing any form of misinformation. — Sanjay Kumar (@sanjaycsds) August 19, 2025

संजय पर हमलावर हुए अमित मालवीय

संजय कुमार की माफ़ी पर प्रतिक्रिया देते हुए, भाजपा आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने उन पर कांग्रेस के पक्ष में लगातार चुनावी अनुमानों को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया और महाराष्ट्र के आंकड़ों को “पुष्टिकरण पूर्वाग्रह” का मामला बताया।

The very institution whose data Rahul Gandhi leaned on to defame the voters of Maharashtra has now admitted that its figures were wrong — not just on Maharashtra, but even on SIR. Where does this leave Rahul Gandhi and the Congress, which brazenly targeted the Election… pic.twitter.com/4o99YDvsMx — Amit Malviya (@amitmalviya) August 19, 2025

मालवीय ने X पर लिखा- “माफ़ी माँग ली गई है, और संजय कुमार बाहर हैं। संयोग से, योगेंद्र यादव के इस शिष्य ने आखिरी बार कब कुछ सही कहा था? हर चुनाव से पहले उनके सभी अनुमानों में, भाजपा हारती हुई दिखाई देती है—और जब उल्टा होता है, तो वह टीवी पर आकर भाजपा की जीत को सही ठहराते हैं। सुविधाजनक। उन्हें लगता होगा कि टीवी के दर्शक मूर्ख हैं।”

उन्होंने आगे कहा-“इस मामले में भी, यह कोई ईमानदार गलती नहीं थी। महाराष्ट्र पर कांग्रेस के झूठे बयान को हवा देने के अपने अतिरेक में, CSDS ने बिना सत्यापन के आँकड़े जारी कर दिए। यह विश्लेषण नहीं है—यह पुष्टिकरण पूर्वाग्रह है। अब समय आ गया है कि हम संजय कुमार और योगेंद्र यादव जैसे लोगों के पाखंडी उपदेशों को चुटकी भर नहीं, बल्कि नमक की थैली की तरह लेना शुरू करें।”

मालवीय ने राहुल गांधी की भी आलोचना की

एक अन्य पोस्ट में, मालवीय ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि जिस आँकड़े पर उन्होंने महाराष्ट्र के मतदाताओं पर हमला करने के लिए भरोसा किया था, उसे अब गलत माना गया है, जिसमें राज्य और SIR दोनों शामिल हैं।

मालवीय ने एक्स पर लिखा, “तो अब राहुल गांधी और कांग्रेस की क्या स्थिति है, जिन्होंने बेशर्मी से चुनाव आयोग पर निशाना साधा और असली मतदाताओं को भी नकली कहा? शर्मनाक।”

उन्होंने आगे कहा, “राहुल गांधी को बिहार में अपनी “घुसपैठिया संरक्षण यात्रा” तुरंत छोड़ देनी चाहिए और अपनी गैर-ज़िम्मेदाराना और प्रतिगामी राजनीति के लिए भारत की जनता से बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए।”

