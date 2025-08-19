Rahul Gandhi on EC: भाजपा और चुनाव आयोग मिलकर चुरा रहे हैं चुनाव, Voter Rights Yatra में राहुल गांधी ने फिर छेड़ा पुराना अलाप, लगा दी आरोपों की झड़ी

Rahul Gandhi On EC: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा 19 अगस्त को नवादा पहुँची। जहाँ, राहुल गांधी ने सैदपुर में एक जनसभा को भी संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि क्या बिहार के युवा अपना वोट चोरी होने देंगे… नहीं। क्योंकि वोट हमारा अधिकार है। आज के भारत में, गरीबों के पास सिर्फ़ आपका वोट बचा है। अगर यह चला गया, तो आपका सब कुछ चला जाएगा। आपकी ज़मीन, राशन कार्ड, सब कुछ चला जाएगा।

राहुल गांधी ने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों से चुनाव आयोग और भाजपा मिलकर चुनाव चोरी करते आ रहे हैं। उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव, हरियाणा चुनाव, मध्य प्रदेश चुनाव चुराए हैं। महाराष्ट्र में हम लोकसभा जीतते हैं और चार महीने बाद, जब विधानसभा चुनाव होते हैं, तो भाजपा जीत जाती है।

‘महाराष्ट्र में 1 करोड़ मतदाताओं को अंतर दिखा’

उन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 1 करोड़ मतदाताओं का अंतर दिखा। इन 1 करोड़ लोगों ने विधानसभा चुनाव में वोट नहीं दिया, जबकि उन्होंने लोकसभा चुनाव में वोट दिया था। जब हमने चुनाव आयोग से पूछा कि ये लोग कौन हैं, तो उन्होंने हमें कोई जवाब नहीं दिया। हमने उनसे मतदाता सूची दिखाने को कहा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। हमने उनसे वीडियोग्राफी दिखाने को कहा, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करवा रहा है।

‘जनता खुद चुनाव आयोग से हलफनामा मांगेगी’

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब हमने कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल सीट पर थोड़ा गहराई से जाँच की, तो पाया कि एक विधानसभा में 1 लाख फ़र्ज़ी मतदाता पाए गए। भाजपा चुनाव हार रही थी, लेकिन वहाँ 1 लाख फ़र्ज़ी मतदाता पाए गए और भाजपा चुनाव जीत गई। जब हम यह बात चुनाव आयोग को बताते हैं, तो वे हमसे हलफनामा माँगते हैं। मैं कहता हूँ कि हमसे हलफनामा मत माँगिए, जनता आपसे हलफनामा माँगने आएगी। बिहार की जनता वोटों की चोरी नहीं होने देगी।

‘बिहार का सच एक दिन ज़रूर सामने आएगा’

उन्होंने कहा कि जहाँ तक बिहार के विकास की बात है, नीतीश कुमार की सरकार यहाँ 20 साल से है, मैं कह रहा हूँ कि एक दिन यह भी सामने आएगा कि उन्होंने बिहार का पिछला चुनाव चुराया था। यह सच सामने आएगा और जब यह सच सामने आएगा, तो उन्हें भूलना नहीं चाहिए, हमारी सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने जा रही है। आप लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, बिजली के नकली बिल आते रहते हैं, महंगाई बढ़ती रहती है। बिहार से 65 लाख वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। हम ऐसा नहीं होने देना चाहते। इसलिए हमने यह यात्रा शुरू की है।

