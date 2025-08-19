Home > देश > Mumbai Rain Alert: मुंबई में मूसलाधार बारिश का तांडव, सड़कें डूबीं, सरकारी कार्यालय और स्कूल-कॉलेज बंद; जारी हुआ ये अलर्ट

Mumbai Rain Alert: मुंबई पुलिस ने लोगों से अनावश्यक कामों के लिए घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने भारी बारिश के कारण कोंकण क्षेत्र के सभी कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया है।

Published By: Ashish Rai
Published: August 19, 2025 21:04:44 IST

Mumbai Rain Alert: मुंबई में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। पिछले 24 घंटों में मुंबई के कई इलाकों में 200 मिमी से ज़्यादा बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश पूर्वी उपनगर विक्रोली में दर्ज की गई, जहाँ 255.5 मिमी बारिश दर्ज की गई। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार सुबह 8.30 बजे तक, सांताक्रूज़ वेधशाला ने पिछले 24 घंटों में 238.2 मिमी बारिश दर्ज की, जबकि कोलाबा वेधशाला ने 110.4 मिमी बारिश दर्ज की। विक्रोली में सबसे ज़्यादा 255.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, इसके बाद बायकुला में 241 मिमी, जुहू में 221.5 मिमी और बांद्रा में 211 मिमी बारिश दर्ज की गई।

भारी बारिश के कारण स्कूल, कॉलेज और कार्यालय बंद

मुंबई में मंगलवार को भी भारी बारिश जारी रही। भारी बारिश के कारण सड़कों पर पानी भर गया और यातायात ठप हो गया। शहर की लाइफलाइन यानी मुंबई लोकल ट्रेन की सेवाएँ भी बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारी बारिश के कारण मीठी नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ गया है, जिसके कारण कुर्ला क्षेत्र से लगभग 350 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। लगातार हो रही बारिश के कारण स्कूल, कॉलेज, सरकारी और अर्ध-सरकारी कार्यालय बंद रहे और मुंबई उच्च न्यायालय में दोपहर तक ही कामकाज हुआ। मुंबई पुलिस ने लोगों से अनावश्यक कामों के लिए घरों से बाहर न निकलने की अपील की है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने भारी बारिश के कारण कोंकण क्षेत्र के सभी कॉलेजों में अवकाश घोषित कर दिया है।

भारी बारिश जारी रहेगी

आईएमडी ने मुंबई, रायगढ़, ठाणे, रत्नागिरी, पालघर जिलों और मध्य महाराष्ट्र के आसपास के घाट क्षेत्रों समेत कोंकण क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने उम्मीद जताई है कि बुधवार तक इन इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है। आईएमडी ने कहा कि कोंकण और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा, भारी से बहुत भारी वर्षा और अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है। भारी बारिश के कारण पटरियों पर जलभराव हो गया है। इसके कारण मंगलवार को हार्बर लाइन पर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और कुर्ला स्टेशन के बीच लोकल ट्रेन सेवाएं स्थगित कर दी गईं।

भारी बारिश ने जन-जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है

मुंबई में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई इलाकों में जलभराव के कारण यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सोमवार को एक वायरल वीडियो में सड़क पर कमर तक पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा था। बड़ी मुश्किल से स्कूली बच्चों को बस से उतारकर उनके गंतव्य तक पहुँचाया गया। मुंबई हवाई अड्डे पर जलभराव के कारण उड़ानें भी प्रभावित हो रही हैं। भारी बारिश के कारण रेल, सड़क और हवाई यात्रा पर रोक लगा दी गई है। कई इलाकों में स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।

आज भी जारी रहेगी बारिश

स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट के अनुसार, आज (19 अगस्त) मुंबई समेत कई इलाकों में भारी बारिश जारी रहेगी। रात 8 बजे से 8.30 बजे के बीच हाई टाइड आने की संभावना है। इसके कारण लहरों की ऊँचाई सामान्य उछाल से 10 से 12 फीट ऊपर जा सकती है। मुंबई में भारी बारिश का दौर बुधवार तक जारी रह सकता है। इसके बाद भारी बारिश से राहत मिलनी शुरू हो सकती है।

Tags: mumbai rain alert
