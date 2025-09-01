Rule Change From Today: 1 सितंबर से बदल जाएंगे ये 8 नियम, यहां जानें पूरी डिटेल

Rule changes from 1 sept 2025 hindi: आज 1 सितंबर यानी सोमवार है, आज से ही नए महीने की शुरुआत हो रही है। आज से पैसों से जुड़े कई बड़े नियमों में बदलाव हो रहा है, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और डेली लाइफ पर पड़ेगा। अगर हम उन नियमों की बात करें तो इनमें आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख, आधार कार्ड अपडेट, यूपीएस (UPS) में बदलाव की आखिरी तारीख और क्रेडिट कार्ड (Credit Cards) से जुड़े नए नियम शामिल हैं। इन बदलावों के बारे में आपको समय रहते जानना बहुत जरूरी है। आइये हम उन नियमों के बारे में विस्तार से जानते हैं।

1. ITR दाखिल करने की आखिरी तारीख

आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है, दरअसल जो लोग आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने से चूक गए हैं, उनके लिए सरकार ने देरी से दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 तय की है। अगर आप इस तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं करते, तो आपको विलंब शुल्क और ब्याज देना होगा।

2. आधार कार्ड अपडेट

UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट करने की सुविधा की आखिरी तारीख 14 सितंबर 2025 तय की है। इसके बाद आपको आधार अपडेट कराने के लिए शुल्क देना होगा। अगर आपके आधार में नाम, जन्मतिथि, पता या मोबाइल नंबर गलत है, तो उसे समय रहते अपडेट करा लें।

3. एनपीएस से यूपीएस में स्विच करने का आखिरी मौका

सरकार ने कर्मचारियों को एनपीएस (NPS) से यूपीएस (UPS) में स्विच करने का विकल्प दिया है। जिसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 है। यानी अगर आप नई पेंशन योजना (UPS) चुनना चाहते हैं, तो इस तारीख तक फॉर्म भरना होगा।

4. चांदी पर नया नियम

चांदी का आभूषण खरीदने वाले लोगों के लिए नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है, जो आज यानी 1 सितंबर, 2025 से लागू होने वाला है। आपको बता दें कि अब ग्राहकों के पास दो विकल्प होंगे – वे चाहें तो हॉलमार्क वाली चांदी खरीद सकते हैं या फिर बिना हॉलमार्क वाली चांदी भी ले सकते हैं। बीआईएस (BIS) ने चांदी के आभूषणों के लिए भी हॉलमार्किंग सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। लेकिन अभी यह नियम अनिवार्य नहीं, बल्कि स्वैच्छिक होगा।

5. FD नियमों में बदलाव

अभी कई बैंक विशेष सावधि जमा (FD) योजनाएं चला रहे हैं, जिनकी अंतिम तिथि सितंबर 2025 है। यानी अगर आप FD में निवेश करना चाहते हैं और बेहतर ब्याज दरें पाना चाहते हैं, तो 30 सितंबर से पहले इंडियन बैंक और IDBI बैंक की इन विशेष FD योजनाओं में निवेश करना जरूरी है।

6. SBI क्रेडिट कार्ड में बदलाव

1 सितंबर से SBI क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट प्रोग्राम में बदलाव हुआ है। अब ग्राहकों को हर तरह की खरीदारी पर पॉइंट नहीं मिलेंगे। डिजिटल गेमिंग, सरकारी वेबसाइट और कुछ चुनिंदा व्यापारियों से किए गए लेन-देन पर रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेंगे। इस बदलाव का असर लाखों SBI कार्डधारकों पर पड़ेगा क्योंकि पहले ये सभी खर्च रिवॉर्ड पॉइंट में शामिल होते थे।

7. भारतीय डाक के नए नियम

भारतीय डाक से जुड़े इस नियम में आज से यानी सोमवार (1 सितंबर, 2025) से एक बड़ा बदलाव होने वाला है। अब पंजीकृत डाक को स्पीड पोस्ट में मिला दिया गया है। यानी अब “पंजीकृत डाक” नाम की कोई अलग सुविधा नहीं होगी। जो भी पंजीकृत डाक भेजी जाएगी, वह अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही पहुंचाई जाएगी। इससे डिलीवरी पहले से ज्यादा तेज और आसान हो जाएगी। यानी अब ग्राहकों को अलग-अलग सेवाएं चुनने की जरूरत नहीं होगी, रजिस्टर्ड डाक का काम भी स्पीड पोस्ट से हो जाएगा।

8. रसोई गैस की कीमतें

आपको जानकारी के लिए बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें हर महीने की पहली तारीख को बदलती हैं। इस बार भी, 1 सितंबर को कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कमी की गई है।तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने रविवार को कहा कि वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत 1 सितंबर से 51.50 रुपये कम हो जाएगी।