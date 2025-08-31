Home > देश > Weather update: किन राज्यों में बारिश से होगी महीने के शुरुआत, कहां मिलेगी राहत? जानिए अपने शहर के मौसम का मिजाज

Weather update: किन राज्यों में बारिश से होगी महीने के शुरुआत, कहां मिलेगी राहत? जानिए अपने शहर के मौसम का मिजाज

हर साल 1 सितम्बर से देशभर से मॉनसून की विदाई शुरू होने लगती है लेकिन इस साल मौसम विभाग अनुसार मॉनसून की विदाई 17 सितम्बर तक होगी। इस बीच जानते हैं 1 सितम्बर को आपके शहर का मौसम का हाल।

Published By: Shivani Singh
Published: August 31, 2025 22:54:00 IST

Kal Ka Mausam: देशभर में मॉनसून का दौर जारी है। इस बार मॉनसून ने देशभर में तबाही का मंजर ला दिया है। कहीं बादल फटने की घटना तो कहीं लैंड स्लाइड और बाढ़ जैसे हालात ने आम जन-जीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। ऐसे में लोगों को इन्तजार है कि कब ये मॉनसून का दौर ख़त्म हो और आम जन-जीवन वापस पटरी पर आए। वैसे तो हर साल 1 सितम्बर से देशभर से मॉनसून की विदाई शुरू होने लगती है लेकिन इस साल मौसम विभाग अनुसार मॉनसून की विदाई 17 सितम्बर तक होगी। इस बीच जानते हैं 1 सितम्बर को आपके शहर का मौसम का हाल। 

दिल्ली में कल कैसा रहेगा मौसम (How will the weather be in Delhi tomorrow)

आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 1 सितंबर के लिए पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली और शाहदरा जैसे इलाकों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। इस बारिश का यातायात व्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है।

बिहार में कल कैसा रहेगा मौसम (How will the weather be in Bihar tomorrow)

बिहार में 1 सितंबर से फिर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दरभंगा, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज में लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। दक्षिण बिहार के गया, औरंगाबाद, जमुई और नवादा जिलों में भी भारी बारिश की आशंका है। वहीं, खगड़िया, भागलपुर, बेगूसराय, भोजपुर में बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है।

झारखंड में कल कैसा रहेगा मौसम (How will the weather be in Jharkhand tomorrow)

मौसम विभाग के अनुसार 1 सितंबर को झारखंड में मूसलाधार बारिश से मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मौसम विभाग ने रांची, गढ़वा, लातेहार, गुमला, पलामू, सिमडेगा, सरायकेला, गुमला और पूर्वी सिंहभूम में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

यूपी में कल कैसा रहेगा मौसम (How will the weather be in Uttarpradesh tomorrow)

मौसम विभाग ने 1 सितंबर को उत्तर प्रदेश में फिर मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मथुरा, आगरा, अलीगढ, मैनपुरी, इटावा, फिरोजाबाद, जालौन, झाँसी, हमीरपुर, ललितपुर, पीलीभीत, मोरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, महोबा में भारी बारिश की संभावना है. लोगों से इस दौरान सतर्क रहने की अपील की गई है.

उत्तराखंड में कल कैसा रहेगा मौसम (How will the weather be in Uttarakhand tomorrow)

मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड में महीने की शुरुआत मूसलाधार बारिश से होने की संभावना है मौसम विभाग ने इसके लिए चेतावनी जारी की गई है. देहरादून, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, पौरी गढ़वाल, हरिद्वार में मूसलाधार बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है. इस दौरान लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की गई है.

राजस्थान में कल कैसा रहेगा मौसम (How will the weather be in Rajasthan tomorrow)

मौसम विभाग जयपुर ने 1 सितंबर के लिए जालौर, बाड़मेर, सिरोही, राजसमंद, बांसवाड़ा, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान बिजली गिरने और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है।

मध्य प्रदेश में कल कैसा रहेगा मौसम (How will the weather be in Madhyapradesh tomorrow)

मध्य प्रदेश में सोमवार यानी 1 सितम्बर को मौसम विभाग के अनुसार मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सीहोर, देवास, खरगोन, उज्जैन, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, हरदा, बालाघाट, सिवनी, खंडवा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है।

