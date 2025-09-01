Aaj Ki Taza Khabar LIVE: पीएम मोदी वोट चोरी के जरिए बिहार में जीतने का प्रयास कर रहे हैं- मल्लिकार्जुन खरगे

Aaj Ki Taza Khabar 01 September 2025 Live Updates: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पटना में मतदाता अधिकार यात्रा के समापन समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के साथ शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू-कश्मीर पहुंच गए हैं। आज वह राजभवन में राहत उपायों की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके साथ ही वह प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज कर्नाटक और तमिलनाडु के तीन दिवसीय दौरे पर जाएंगी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के तहत मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग करने वाले कार्यकर्ता मनोज जरांगे की मांग पर चर्चा के लिए आज ओबीसी नेताओं की एक बैठक बुलाई है। जम्मू संभाग के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण आज सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण कई जिलों में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, चंपावत, पौड़ी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है। इसे देखते हुए अल्मोड़ा जिले में आज सभी आंगनवाड़ी केंद्रों और कक्षा 1 से 12 तक के स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश के चार से छह जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। आज से यानी 1 सितंबर से पैसों से जुड़े कई बड़े नियम बदलने वाले हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब और डेली लाइफ पर पड़ेगा। इनमें आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की आखिरी तारीख, आधार कार्ड अपडेट, यूपीएस में बदलाव की आखिरी तारीख और क्रेडिट कार्ड से जुड़े नए नियम शामिल हैं। बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा, “भाजपा और RSS का अस्तित्व बहुत बुरी तरह खत्म हो चुका है। किसी भी व्यक्ति को जाति या धर्म पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। गिरिराज सिंह दंगा भड़काने वाले व्यक्ति हैं। RSS और भाजपा का काम दंगा भड़काना है।” राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु सोमवार से कर्नाटक और तमिलनाडु के तीन दिवसीय दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कर्नाटक के मैसूर में अखिल भारतीय वाणी एंव श्रवण संस्थान के हीरक जयंती समारोह में शामिल होंगी।
Aaj Ki Taza Khabar 01 September 2025 Live Updates: राजद नेता तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा (Voter Adhikar Yatra) को संबोधित करते हुए कहा, हमने जो कहा वही काम ये(NDA) 'नकलची' सरकार कर रही है ये सरकार नकल तो कर सकती है लेकिन विजन और नई सोच नहीं ला सकती है इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट मुख्यमंत्री चाहिए या ओरिजनल मुख्यमंत्री चाहिए।”
Aaj Ki Taza Khabar 01 September 2025 Live Updates: कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने वोटर अधिकार यात्रा (Voter Adhikar Yatra) को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी वोट चोरी के जरिए बिहार में जीतने का प्रयास कर रहे हैं। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो ये लोग आपको डुबाएंगे।
Aaj Ki Taza Khabar 01 September 2025 Live Updates: मौसम विभाग के रेड और ऑरेंज अलर्ट को देखते हुए चार धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा 5 सितंबर तक स्थगित कर दी गई है। इसको लेकर गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडे का बयान सामने आया है।
Aaj Ki Taza Khabar 01 September 2025 Live Updates: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया।
#WATCH जम्मू (जम्मू-कश्मीर): केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। pic.twitter.com/cURi6vrgmN— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 1, 2025
Aaj Ki Taza Khabar 01 September 2025 Live Updates: रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की है। इस दौरान पुतिन से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष constructively आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थाई शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है।