Rajasthan News: मकान तोड़ने में किया गया विस्फोटक सामग्री का इस्तेमाल, पुलिस को आता देख भागे युवक

Rajasthan News: अजमेर में मकान निर्माण के लिए बेखौफ मकान मालिकों द्वारा अवैध रूप से विस्फोटक काम में लेने का मामला सामने आया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश दी। काम कर रहे दो-तीन लोग पुलिस को देखकर फरार हो गए। मौके पर मकान निर्माण के लिए चट्टान नुमा पहाड़ी को तोड़ने के लिए उपयोग में लिए जा रहे विस्फोटक सहित एक एक्सप्लोडर, ब्लास्टिंग बॉयर, सल्पाई बॉयर, गैती व छैनी को जब्त किया है।

एसएचओ ने क्या बताया

एसएचओ दिनेश जीवनानी ने बताया- “मुखबिर से सूचना मिली कि लाखनकोटड़ी के पास फारूख चिश्ती द्वारा मकान को तोड़ने के लिए विस्फोटक सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। इस पर पुलिस टीम पहुंची। यहां पहाड़ी की तलहटी में दो- तीन व्यक्ति काम करते हुए नजर आए। पुलिस को आता हुआ देखकर रात्रि का फायदा उठाकर पहाड़ी की तरफ भाग गए। मौके पर जाकर देखा तो पाया कि पहाड़ी की तलहटी को तोड़ने के लिए एक्सप्लोडर के गुल्ले से छेद कर पत्थरों में अन्दर तक विस्फोटक पदार्थ भरकर फंसा रखा था”।

विस्फोटक पदार्थ का उपयोग गलत पाया

चट्टान में छेद करने के लिए लोहे की छैनी व गैंती मौके पर पड़ी मिली। मौके पर आवासीय व आबादी क्षेत्र में मकान निर्माण के लिए विस्फोटक पदार्थ का उपयोग गलत पाया। चट्टान की तलहटी में एक्सप्लोडर से जुड़े हुए तार (छड़) जिसमें विस्फोटक पदार्थ भरा हुआ, वो अन्दर तक धंसी हुई थी। इसे निकालने का काफी प्रयास किया गया, तो ब्लास्टिंग वायर टूट टूटकर अलग हो गए। मौके पर विस्फोटक पदार्थ जैसी दुर्गन्ध आ रही थी।

सामान जब्त कर मामला दर्ज किया

आस पास में रहने वाले लोगों से जानकारी मिली कि कार्य सलमान चिश्ती व फारूख चिश्ती द्वारा करवाया जा रहा है। दरगाह जैसे आबादी क्षेत्र में मकान मालिक द्वारा विस्फोटक पदार्थ से कार्य करते हुए मानव जीवन को संकट में डालने व पुराने मकान निर्माण को गिराने का कार्य गलत था। ऐसे में सामान जब्त कर मामला दर्ज किया। जांच सीआई दिनेश जीवनानी को सौंपी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

