Flash Flood in Mandi: हिमाचल के मंडी में अचानक आई बाढ़, चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग हुआ अवरुद्ध

Flash Flood in Mandi: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में रविवार को कई जगहों पर अचानक बाढ़ आ गई, जिससे चंडीगढ़-मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग के मंडी-कुल्लू खंड पर संपर्क बाधित हो गया। ये घटनाएं पनारसा, टकोली और नागवाईं इलाकों में हुईं। मंडी के एएसपी सचिन हिरेमठ ने कहा, “घटनाओं में किसी भी तरह के जनहानि की खबर नहीं है।” हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (HPSDMA) के अनुसार, राज्य भर में भारी बारिश के कारण 374 सड़कें, 524 बिजली वितरण ट्रांसफार्मर और 145 जलापूर्ति योजनाएं बाधित हुई हैं।

राजमार्ग हुआ अवरुद्ध

एनएच-305 और एनएच-05 सहित प्रमुख राजमार्ग भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण अवरुद्ध हैं, जिसमें मंडी, कुल्लू और किन्नौर सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में शामिल हैं। इस मानसून में 20 जून से अब तक कुल मृतकों की संख्या 257 हो गई है। जानकारी के अनुसार, कुल्लू में 79 सड़कें बंद हैं, जिनमें झेड़ (खनाग) में राष्ट्रीय राजमार्ग-305 भी शामिल है, जहां एक बड़ा भूस्खलन हुआ था।

VIDEO | Himachal Pradesh: Heavy rain triggers cloudbursts and landslides, leading to the closure of Chandigarh-Manali Highway in Mandi.







अधिकारियों ने क्या बताया?

इस पूरे मामले पर अधिकारियों का बयान सामने आया है। जिसमें अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि मरम्मत का काम जारी है, लेकिन लगातार बारिश और नए भूस्खलन के कारण प्रगति बाधित है। चंबा, कांगड़ा और मंडी में जलापूर्ति योजनाएँ प्रभावित हुईं, जबकि किन्नौर में राष्ट्रीय राजमार्ग-05 सहित छह सड़कें अवरुद्ध हो गईं। कुल्लू और लाहौल-स्पीति में भी अचानक आई बाढ़ और हाई-टेंशन लाइनों में खराबी के कारण यातायात बाधित होने की सूचना है। अधिकारियों ने आगाह किया है कि आने वाले दिनों में रुक-रुक कर होने वाली बारिश से हालात और बिगड़ सकते हैं और लोगों से संवेदनशील इलाकों से यात्रा करने से बचने का आग्रह किया है।

हिमाचल में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 19 अगस्त तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज ऊना, चंबा, कांगड़ा, शिमला और सिरमौर जिलों में भारी बारिश के आसार हैं, जबकि 22 अगस्त तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। हालांकि, 20 से 22 अगस्त तक कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बीती रात बिलासपुर जिले के नैना देवी में सबसे ज्यादा 160 मिमी बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा, कांगड़ा के पालमपुर में 101, पंडोह में 72, मंडी में 62, कोठी में 48 और मलरां में 35 मिमी बारिश दर्ज की गई।