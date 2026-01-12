Home > देश > राहुल गांधी के विदेश दौरे की खुल गई पोल, एक ट्रेवल ब्लॉगर के कैमरे में कैद हुए नेता प्रतिपक्ष; बीजेपी ने कहा- ‘लीडर ऑफ पर्यटन’

BJP on Rahul Gandhi Foreign Trip: वियतनाम के एक एयरपोर्ट पर एक ट्रेवल ब्लॉगर दक्ष के कैमरे में राहुल गांधी कैद हो गए. देखते ही देखते ये पोस्ट वायरल हो गई. कुछ लोगों को ये काफी मजेदार मुलाकात लगा तो बीजेपी ने हर बार की तरह इस बार भी तंज कसा.

By: Sohail Rahman | Published: January 12, 2026 10:50:31 PM IST

Travel Blogger Daksh Meet Rahul Gandhi
Travel Blogger Daksh Meet Rahul Gandhi


Travel Blogger Daksh Meet Rahul Gandhi: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अक्सर अपने विदेशी दौरे को लेकर भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर रहते हैं. एक बार फिर वो विदेश में दिखाई दिए हैं. इस बार वो एक ट्रेवल ब्लॉगर के कैमरे में कैद हुए हैं. जिसके बाद ट्रेवल ब्लॉगर ने काफी उत्साहित होकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया है. तस्वीर से लग रहा है कि वो वियतनाम के दौरे पर हैं. जहां इस ट्रैवेल ब्लॉगर के साथ राहुल गांधी ने बातचीत की और उसके साथ थोड़ा समय बिताया.

उस ट्रेवल ब्लॉगर का नाम दक्ष बताया जा रहा है. जिनकी उम्र 20 साल बताई जा रही है. उन्होंने राहुल गांधी के साथ बिताए गए पलों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कर दिया.

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कसा तंज (BJP spokesperson Shehzad Poonawalla took a jibe)

इस तस्वीर के सामने आने के बाद बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्हें ‘एलओपी’ लीडर ऑफ पर्यटन तक कह डाला. बीजेपी नेता ने इसके पहले पिछले सप्ताह भी राहुल गांधी के बर्लिन में छुट्टियां मनाने को लेकर तंज कसा था. बीजेपी नेता ने कहा कि संसद सत्र के दौरान बर्लिन में छुट्टी मनाने के बाद अभी लौटे ही थे कि एक बार फिर नया साल मनाने के लिए वियतनाम पहुंच गए हैं.

ट्रेवल ब्लॉगर दक्ष ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट (Travel blogger Daksh shared the post on social media)

12 जनवरी की सुबह साढ़े सात बजे ट्रैवेल ब्लॉगर दक्ष ने अपने एक्स पर राहुल गांधी के साथ वियतनाम एयरपोर्ट की कुछ तस्वीरें साझा की. देखते ही देखते ये तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो गईं. इन तस्वीरों को लेकर बीजेपी नेता ने राहुल गांधी के टूरिंग को लेकर तंज कस दिया. जिसके बाद सोशल मीडिया में राहुल गांधी की टूरिंग को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे.



दरअसल सोमवार की सुबह तब एक आम एयरपोर्ट लेओवर की शुरुआत जल्द ही ऑनलाइन चर्चा का विषय बन गई. जब एक युवा भारतीय ट्रैवल ब्लॉगर ने खुद को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ पाया. 20 साल के ट्रैवल ब्लॉगर दक्ष ने हनोई में न सिर्फ एयरपोर्ट लाउंज, बल्कि राहुल गांधी के साथ एक ही फ्लाइट में भी सफर किया.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई पोस्ट (The post went viral on social media)

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दक्ष ने तस्वीरें शेयर कीं जिनमें राहुल गांधी बैकग्राउंड में दिख रहे थे, साथ ही दोनों का एयरपोर्ट पर चलते हुए एक छोटा वीडियो भी शेयर किया. इस अचानक हुई मुलाकात से वह साफ तौर पर हैरान थे, उन्होंने पोस्ट को हैरानी और एक्साइटमेंट के मिले-जुले भाव के साथ कैप्शन दिया. उन्होंने बताया कि राहुल गांधी न सिर्फ उसी फ्लाइट में थे, बल्कि उन्होंने उनसे थोड़ी देर बात भी की और दोस्ताना बातचीत की. यहां तक ​​कि दक्ष की टोपी की तारीफ भी की और कहा कि यह उन पर अच्छी लग रही है.

लोगों ने दी ये प्रतिक्रिया (People gave this reaction)

जैसे ही ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुई. लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी. कई लोगों ने एक Gen Z ट्रैवल ब्लॉगर और भारत के सबसे जाने-पहचाने राजनीतिक चेहरों में से एक के बीच इस अजीब मुलाकात पर हैरानी जताई. कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि ट्रैवल के दौरान सबसे अप्रत्याशित मुलाकातें होती हैं, खासकर एयरपोर्ट और फ्लाइट जैसी जगहों पर.

