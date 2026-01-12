Home > देश > Jagdeep Dhankar Health Update: भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बिगड़ी तबीयत, AIIMS में कराया गया भर्ती

Jagdeep Dhankar Health Update: भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सोमवार को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती कराया गया, क्योंकि वीकेंड में वह दो बार बेहोश हो गए थे.

By: Sohail Rahman | Last Updated: January 12, 2026 7:38:46 PM IST

Jagdeep Dhankhar
Jagdeep Dhankhar


Jagdeep Dhankhar Health Update: भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को सोमवार को नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) में भर्ती कराया गया, क्योंकि वीकेंड में वह दो बार बेहोश हो गए थे. इसको लेकर अधिकारियों ने जानकारी दी है. न्यूज़ एजेंसी PTI के अनुसार, 74 वर्षीय धनखड़ को 10 जनवरी को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हुई और बाद में उन्हें AIIMS ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने आगे की जांच के लिए उन्हें भर्ती करने का फैसला किया.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धनखड़ ने पिछले साल 21 जुलाई को स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था. यह इस्तीफा अचानक था और उस समय अटकलों को जन्म दिया था. इस्तीफे के बाद धनखड़ बहुत कम सार्वजनिक कार्यक्रमों में दिखे.

अधिकारियों ने क्या बताया? (What did the officials say?)

स्वास्थ्य अपडेट साझा करते हुए अधिकारियों ने बताया कि शनिवार को जब धनखड़ वॉशरूम गए थे, तो उन्हें “दो बार बेहोशी के दौरे” पड़े. इसके बाद उन्हें मेडिकल जाँच की सलाह दी गई. PTI की रिपोर्ट के अनुसार, एक अधिकारी ने बताया कि आज वह चेकअप के लिए AIIMS गए थे, जब डॉक्टरों ने जोर दिया कि उन्हें टेस्ट के लिए भर्ती होना चाहिए. अधिकारियों ने बताया कि मेडिकल जांच के हिस्से के रूप में डॉक्टरों द्वारा MRI किए जाने की उम्मीद है.

एक अधिकारी के अनुसार, धनखड़ कथित तौर पर पिछले कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में, जिसमें कच्छ के रण, उत्तराखंड, केरल और राष्ट्रीय राजधानी शामिल हैं, कई बार बेहोश हो चुके हैं. धनखड़ या उनके परिवार की ओर से उनकी मौजूदा स्थिति पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है.

