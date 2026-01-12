Home > देश > Lok Sabha Budget Session: इस बार रविवार को पेश होगा बजट, ई-सिगरेट और संसद में हंगामे सहित AI उपयोग पर क्या बोले स्पीकर ओम बिरला?

Lok Sabha Budget Session: इस बार रविवार को पेश होगा बजट, ई-सिगरेट और संसद में हंगामे सहित AI उपयोग पर क्या बोले स्पीकर ओम बिरला?

Parliament Budget Session 2026: लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बताया कि संसद में सांसदों को 1 घंटे पहले प्रोसिडिंग डॉक्युमेंट्स मिलेंगे और भविष्य में आधे घंटे पहले मिलेंगे. साथ ही उन्होंने बताया कि साल 2027 तक संसद की कार्यवाही सभी भाषाओं में देखने-पढ़ने को मिलेंगे.

By: Hasnain Alam | Published: January 12, 2026 5:27:34 PM IST

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला


Lok Sabha Budget Session 2026: लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के कई मामलों पर सोमवार को बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 1 फरवरी 2026 यानी रविवार को बजट की कार्यवाही सुबह 11 बजे से होगी. उन्होंने कहा कि हम जनता के सेवक हैं, क्या संडे और क्या मंडे. साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में एआई का उपयोग जवाबदेही से हो, इसपर कांफ्रेंस में चर्चा होगी.

You Might Be Interested In

उन्होंने कहा कि AI का उपयोग किस तरह से जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ किया जाए, जवाबदेही कैसे तय हो और सही संतुलन कैसे बनाए रखा जाए, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया.

ओम बिरला ने कहा कि 16 साल बाद एक बार फिर भारत को राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर सम्मेलन की मेजबानी का मौका मिला है. उन्होंने बताया कि यह सम्मेलन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने, संसदीय व्यवस्था को बेहतर बनाने और नए नवाचारों को साझा करने का एक अहम मंच है.

You Might Be Interested In

संसद में गतिरोध पर क्या बोले ओम बिरला?

ओम बिरला ने कहा कि दुनिया में कई ऐसे देश के संसद में गतिरोध नहीं होता है, इसलिए भारत कोशिश करेगा कि दुनिया के संसद को संदेश दें कि हमारे सदन में गतिरोध होता है, लेकिन संवाद और चर्चा से हल करते हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि तख्ती प्ले कार्ड लेकर आना गलत है.

स्पीकर ने बताया कि सांसदों को 1 घंटे पहले प्रोसिडिंग डॉक्युमेंट्स मिलेंगे और भविष्य में आधे घंटे पहले मिलेंगे. साल 2027 तक संसद की कार्यवाही सभी भाषाओं में देखने-पढ़ने को मिलेंगे.

ई-सिगरेट पीने के मामले पर स्पीकर का बड़ा बयान

ओम बिरला ने सदन में ई-सिगरेट पीने के मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सदन इसमें कार्रवाई करता है. स्पीकर नहीं करता है. सदस्यों को सदन के नियमों का पालन करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि संसद की मर्यादा के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है, जो भी संसद की गरिमा का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

वहीं पुराने संसद भवन को लेकर उन्होंने बताया कि अलग-अलग विशेषज्ञों से राय मांगी गई है. सभी इनपुट आने के बाद लोकसभा स्पीकर की अध्यक्षता में बैठक होगी और आगे का फैसला लिया जाएगा. 

You Might Be Interested In
Tags: E-cigarettehome-hero-pos-2Lok SabhaLok Sabha Budget Session 2026Om Birla
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रोज़ाना दिखें ग्लैमरस, अब आपके लिए बॉलीवुड अभिनेत्रियों जैसा’एवरीडे मेकअप’...

January 12, 2026

बोल्ड लिप्स, सॉफ्ट आईज़, जानें बॉलीवुड ने कैसे बदली स्टाइल...

January 12, 2026

Morning Breakfast: मिंटो में होगा तैयार, सुबह की भागदौड़ में...

January 12, 2026

Yoga Vs Pilates किससे मिलते हैं ज्यादा फायदे?

January 12, 2026

नहीं देखी Priyanka Chopra की ये फिल्में, तो इस वीकेंड OTT...

January 10, 2026

बेचैन रातें, भारी असर: नींद पूरी न होने की अनदेखी...

January 10, 2026
Lok Sabha Budget Session: इस बार रविवार को पेश होगा बजट, ई-सिगरेट और संसद में हंगामे सहित AI उपयोग पर क्या बोले स्पीकर ओम बिरला?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Lok Sabha Budget Session: इस बार रविवार को पेश होगा बजट, ई-सिगरेट और संसद में हंगामे सहित AI उपयोग पर क्या बोले स्पीकर ओम बिरला?
Lok Sabha Budget Session: इस बार रविवार को पेश होगा बजट, ई-सिगरेट और संसद में हंगामे सहित AI उपयोग पर क्या बोले स्पीकर ओम बिरला?
Lok Sabha Budget Session: इस बार रविवार को पेश होगा बजट, ई-सिगरेट और संसद में हंगामे सहित AI उपयोग पर क्या बोले स्पीकर ओम बिरला?
Lok Sabha Budget Session: इस बार रविवार को पेश होगा बजट, ई-सिगरेट और संसद में हंगामे सहित AI उपयोग पर क्या बोले स्पीकर ओम बिरला?