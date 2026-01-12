Lok Sabha Budget Session: इस बार रविवार को पेश होगा बजट, ई-सिगरेट और संसद में हंगामे सहित AI उपयोग पर क्या बोले स्पीकर ओम बिरला?

Lok Sabha Budget Session 2026: लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद के कई मामलों पर सोमवार को बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि 1 फरवरी 2026 यानी रविवार को बजट की कार्यवाही सुबह 11 बजे से होगी. उन्होंने कहा कि हम जनता के सेवक हैं, क्या संडे और क्या मंडे. साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में एआई का उपयोग जवाबदेही से हो, इसपर कांफ्रेंस में चर्चा होगी.

उन्होंने कहा कि AI का उपयोग किस तरह से जिम्मेदारी और नैतिकता के साथ किया जाए, जवाबदेही कैसे तय हो और सही संतुलन कैसे बनाए रखा जाए, इन सभी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया.

ओम बिरला ने कहा कि 16 साल बाद एक बार फिर भारत को राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर सम्मेलन की मेजबानी का मौका मिला है. उन्होंने बताया कि यह सम्मेलन लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करने, संसदीय व्यवस्था को बेहतर बनाने और नए नवाचारों को साझा करने का एक अहम मंच है.

संसद में गतिरोध पर क्या बोले ओम बिरला?

ओम बिरला ने कहा कि दुनिया में कई ऐसे देश के संसद में गतिरोध नहीं होता है, इसलिए भारत कोशिश करेगा कि दुनिया के संसद को संदेश दें कि हमारे सदन में गतिरोध होता है, लेकिन संवाद और चर्चा से हल करते हैं. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि तख्ती प्ले कार्ड लेकर आना गलत है.

स्पीकर ने बताया कि सांसदों को 1 घंटे पहले प्रोसिडिंग डॉक्युमेंट्स मिलेंगे और भविष्य में आधे घंटे पहले मिलेंगे. साल 2027 तक संसद की कार्यवाही सभी भाषाओं में देखने-पढ़ने को मिलेंगे.

ई-सिगरेट पीने के मामले पर स्पीकर का बड़ा बयान

ओम बिरला ने सदन में ई-सिगरेट पीने के मामले पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि सदन इसमें कार्रवाई करता है. स्पीकर नहीं करता है. सदस्यों को सदन के नियमों का पालन करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि संसद की मर्यादा के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है, जो भी संसद की गरिमा का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

वहीं पुराने संसद भवन को लेकर उन्होंने बताया कि अलग-अलग विशेषज्ञों से राय मांगी गई है. सभी इनपुट आने के बाद लोकसभा स्पीकर की अध्यक्षता में बैठक होगी और आगे का फैसला लिया जाएगा.