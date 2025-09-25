प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ग्रेटर नोएडा के दौरे पर रहेंगे, यहां जानें पूरा कार्यक्रम
PM Modi Greater Noida Visit: उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025 में रूस एक भागीदार देश के रूप में शामिल हो रहा है.

PM Modi Noida Visit
PM Modi Noida Visit

International Trade Show: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा का दौरा करेंगे. जहां वो उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025 (Uttar Pradesh International Trade Show-2025) का उद्घाटन करेंगे. देश में मेक इन इंडिया (Make in India) और वोकल फॉर लोकल (Vocal for Local) पहल को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भर भारत के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ऐसा करने जा रहे हैं.

क्या है इस मेले का उद्देश्य? (What is the purpose of this fair?)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि 25 सितंबर को विकसित भारत के हमारे संकल्प के साथ-साथ ‘मेक इन इंडिया’ और ‘वोकल फॉर लोकल’ को भी नई गति मिलेगी. इस आयोजन से दुनिया को आईटी सेक्टर से लेकर टेक्सटाइल तक भारत की क्षमताएं देखने को मिलेंगी. यह निर्यातकों, छोटे व्यवसायों और सभी के लिए नए अवसर खोलेगा. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के तीन मुख्य उद्देश्य हैं: नवाचार, एकीकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण.



किस थीम के तहत आयोजित हो रहा ये मेला? (Under what theme is this fair being organized?)

इस चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार तीन-स्तरीय खरीदार रणनीति के तहत अंतरराष्ट्रीय खरीदारों, घरेलू बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) खरीदारों और घरेलू बिजनेस-टू-कंज्यूमर (B2C) खरीदारों को लक्षित करेगी, जिससे निर्यातकों, छोटे व्यवसायों और उपभोक्ताओं के लिए नए व्यापार अवसर पैदा होंगे. यह व्यापार मेला 25 से 29 सितंबर तक ‘Ultimate Sourcing Begins Here’ थीम के तहत आयोजित किया जाएगा.

इस मेले में भागीदार के रूप में शामिल हो रहा रूस (Russia is participating in this fair as a partner)

उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025 राज्य की विविध हस्तशिल्प परंपराओं, आधुनिक उद्योगों, जीवंत छोटे और मध्यम उद्यमों (SME) और उभरते उद्यमियों को एक ही मंच पर प्रदर्शित करेगा. हस्तशिल्प, वस्त्र, चमड़ा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स और आयुष जैसे प्रमुख क्षेत्रों के सभी हितधारक भाग लेंगे. उत्तर प्रदेश की समृद्ध कला, संस्कृति और व्यंजनों को भी प्रदर्शित किया जाएगा. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो-2025 में भागीदार देश के रूप में भाग लेगा, जिससे द्विपक्षीय व्यापार, प्रौद्योगिकी आदान-प्रदान और दीर्घकालिक सहयोग के लिए नए रास्ते खुलेंगे और रणनीतिक संबंध मजबूत होंगे.

उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, इस व्यापार मेले में 2,400 से अधिक प्रदर्शक, 1,25,000 B2B आगंतुक और 4,50,000 B2C ग्राहकों के आने की उम्मीद है.

