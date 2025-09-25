‘मुसलमानों अयोध्या छोड़ो-नहीं बनने देंगे कोई मस्जिद’ विनय कटियार ने ये क्या कह दिया?

BJP Leader Vinay Katiyar: भाजपा नेता और पूर्व सांसद विनय कटियार (BJP Leader Vinay Katiyar) ने बुधवार को बड़ा बयान दिया है. जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमानों को जल्द से जल्द अयोध्या छोड़ देना चाहिए. इसके अलावा आगे उन्होंने कहा कि इस धार्मिक शहर में किसी भी मस्जिद का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा. राम मंदिर आंदोलन (Ram Mandir Andolan) से जुड़े रहे विनय कटियार ने यह विवादित बयान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया, जब उनसे धन्नीपुर में मस्जिद बनाने के प्रस्ताव को स्थानीय प्रशासन द्वारा एनओसी की कमी के कारण खारिज किए जाने के बारे में पूछा गया था.

भाजपा नेता विनय कटियार ने क्या कहा? (What did BJP leader Vinay Katiyar say?)

विनय कटियार ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा कि अयोध्या में चाहे बाबरी मस्जिद की जगह हो या कहीं और, किसी भी मस्जिद का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अयोध्या में रहने वाले मुसलमानों को यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है. हम उन्हें किसी भी कीमत पर अयोध्या से बाहर निकाल देंगे और फिर पूरे जोश के साथ दिवाली मनाएंगे. कटियार ने यह भी कहा कि मुसलमानों का अयोध्या से ‘कोई संबंध नहीं’ है और उन्हें यह जिला छोड़कर सरयू नदी पार कर लेनी चाहिए.

राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख व्यक्ति थे विनय कटियार (Vinay Katiyar was a key figure in the Ram Mandir movement)

विनय कटियार राम मंदिर आंदोलन में एक प्रमुख व्यक्ति थे. विश्व हिंदू परिषद (VHP) के युवा संगठन बजरंग दल के संस्थापक के रूप में उन्होंने स्वयंसेवकों को जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वे 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में 32 आरोपियों में से एक थे, लेकिन 2020 में एक विशेष सीबीआई कोर्ट ने उन्हें और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया था. उन्होंने अपना राजनीतिक करियर बीजेपी के छात्र संगठन एबीवीपी से शुरू किया था.

1984 में विनय कटियार ने बजरंग दल की स्थापना की थी (Vinay Katiyar founded the Bajrang Dal in 1984)

1984 में विनय कटियार ने राम जन्मभूमि आंदोलन को मजबूत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद (VHP) के युवा संगठन बजरंग दल की स्थापना की. इस संगठन ने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. बीजेपी ने 1991, 1996 और 1999 में अयोध्या (तब फैजाबाद) से कटियार को अपना उम्मीदवार बनाया और वे चुनाव जीते. इसके अलावा, वे 2006 से 2012 और फिर 2012 से 2018 तक बीजेपी से राज्यसभा सांसद भी रहे.

अवधेश प्रसाद ने क्या कहा? (What did Awadhesh Prasad say?)

विनय कटियार के इस बयान पर अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद की प्रतिक्रिया सामने आई है. जिसमें उन्होंने कहा कि कटियार का दिमाग कमजोर है. आगे सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि यह देश किसी एक धर्म के मानने वालों का नहीं है. यह यहां रहने वाले सभी धर्मों के लोगों से संबंधित है. उन्हें अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए.

यह भी पढ़ें :-