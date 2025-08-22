PM Modi Bihar Visit: PM मोदी के दौरे ने बढ़ाई RJD-कांग्रेस की टेंशन, 2 विधायकों ने कर दिया ऐसा खेला, कभी नहीं भूल पाएंगे लालू यादव

PM Modi Bihar Visit: देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बिहार दौरे पर पहुंचे हुए हैं। इस यात्र के दौरान उन्होंने बिहार के जन-मानस को करीब 13 हज़ार करोड़ रुपये की योजनाओं की सौगात दी है। इस बीच, राजद को सबसे बड़ा झटका लगा है। इस कार्यक्रम के दौरान जिस एक घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वो यह कि राजद पार्टी के दो विधायक पीएम मोदी के मंच पर नजर आए। इनमें से एक नवादा से विधायक विभा देवी हैं, जबकि प्रकाश वीर रजौली से विधायक हैं।

हालांकि, यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता कि ये दोनों भाजपा में शामिल होंगे या जदयू में, लेकिन बहुत जल्द तस्वीर साफ़ हो जाएगी। जिस तरह से अगले दो-तीन महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उससे यह तय है कि इन दोनों विधायकों ने राजद को बड़ा झटका दिया है।

राजबल्लभ यादव की छवि एक कद्दावर नेता की

बता दें कि विभा देवी, राजबल्लभ यादव की पत्नी हैं। राजबल्लभ यादव 1990 से राजद से जुड़े हैं। वह मंत्री रह चुके हैं। राजबल्लभ यादव की छवि एक कद्दावर नेता की है। अब जैसे ही विभा देवी एनडीए के मंच पर नज़र आईं, बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। गौरतलब है कि हाल ही में राजबल्लभ यादव जेल से रिहा हुए हैं। इस साल बिहार में चुनाव हैं, इसलिए माना जा रहा है कि जेल से बाहर आने के बाद वे राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए हैं।

कर्नाटक विधानसभा में गाया गया RSS का एंथम, डिप्टी सीएम का Video हुआ वायरल…विवाद बढ़ने पर जाने डीके शिवकुमार ने दी सफाई

प्रकाश वीर रजौली सीट से लगातार दो बार जीते

उधर, रजौली के प्रकाश वीर की बात करें तो वे राजबल्लभ यादव के करीबियों में से एक माने जाते हैं। 2015 में वे राजद से विधायक बने थे। इसके बाद 2020 में भी वे विधायक बने। दोनों बार उन्होंने रजौली से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। ​​अब जब विधायकों ने एक साथ राजद छोड़ दी है, तो देखना होगा कि लालू की पार्टी की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है।

Sri Jagannath Temple News: श्रीजगन्नाथ मंदिर में फिर सुरक्षा चूक, दीवार फांदकर मंदिर के अंदर जाने की कोशिश, पुलिस ने लिया व्यक्ति को हिरासत में