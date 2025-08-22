Sri Jagannath Temple News (श्रीजगन्नाथ मंदिर में फिर सुरक्षा चूक, दीवार फांदकर मंदिर के अंदर जाने की कोशिश, पुलिस ने लिया व्यक्ति को हिरासत में)

अक्षय महाराणा की रिपोर्ट, Sri Jagannath Temple News: ओडिशा के पवित्र श्रीजगन्नाथ मंदिर में एक बार फिर सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। गुरुवार को मंदिर के बहरण द्वार के पास अचानक एक व्यक्ति ने दीवार फांदकर भीतर घुसने का प्रयास किया। इस संदिग्ध हरकत से आसपास मौजूद श्रद्धालु और सुरक्षाकर्मी तुरंत सतर्क हो गए और ब्यक्ति को मौके पर पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया।

पुलिस द्वारा युवक की हरकत जांच जारी

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पकड़ा गया व्यक्ति उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। शुरुआती पूछताछ में उसके इरादों को लेकर स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। फिलहाल उसे सिंहद्वार थाने में रखा गया है और उससे गहन पूछताछ जारी है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि युवक की हरकत किसी मानसिक असंतुलन, धार्मिक कारण या किसी अन्य उद्देश्य से जुड़ी थी।

Chauliaganj, Odisha: स्कूटी की डिक्की पर लगी थी चाबी, चोर आया, इधर उधर देखा और ले उड़ा स्कूटी, CCTV में कैद हुई वारदात

पहले भी इस प्रकार की घटनाएँ दर्ज हो चुकी हैं

यह घटना मंदिर सुरक्षा पर पहले से ही उठ रहे सवालों को और गहरा करती है। यह पहली बार नहीं है जब मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगी हो। पिछले कुछ वर्षों में कई बार इस प्रकार की घटनाएँ दर्ज हो चुकी हैं कभी कोई व्यक्ति गुप्त कैमरे के साथ मंदिर परिसर में प्रवेश करता पकड़ा गया, तो कभी ड्रोन उड़ाने जैसी हरकतें सामने आईं। अब ब्यक्ति का सीधे दीवार फांदकर घुसने का प्रयास करना सुरक्षा इंतज़ाम की कमजोरी को उजागर करता है। श्रीजगन्नाथ मंदिर देशभर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है।

सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल

ऐसे में सुरक्षा चूक की घटनाएँ न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि दूर-दराज़ से आने वाले श्रद्धालुओं को भी चिंतित कर रही हैं। मंदिर आने वाले भक्तों का कहना है कि प्रशासन हमेशा सख़्त सुरक्षा होने का दावा करता है, लेकिन बार-बार सामने आ रही घटनाएँ उन दावों पर सवाल खड़े कर रही हैं। ध्यान देने योग्य है कि कुछ ही दिन पहले मंदिर को आतंकी उड़ाने की धमकी भरा संदेश मिला था। उस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी लिखा गया था, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा एजेंसियाँ सतर्क हुईं। हालांकि उस घटना के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन अब फिर से घटी इस नई घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है।

Parliament Security Breach: संसद की सुरक्षा में सेंध, दीवार फांदकर गरुण द्वार तक पहुंचा शख्स

बढ़ाई जानी चाहिए सुरक्षाकर्मियों की संख्या

स्थानीय लोगों का कहना है कि श्रीजगन्नाथ मंदिर जैसी ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर की सुरक्षा में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उनका मानना है कि सुरक्षाकर्मियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, आधुनिक उपकरण लगाए जाने चाहिए और निगरानी प्रणाली को और मज़बूत करना चाहिए। पुरी का श्रीजगन्नाथ मंदिर केवल ओडिशा ही नहीं, बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का प्रतीक है। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि सुरक्षा व्यवस्था इतनी सुदृढ़ की जाए कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की कोई गुंजाइश न रहे। अब सबकी नज़र प्रशासन पर है कि वह इस मामले को किस तरह संभालता है और श्रद्धालुओं का विश्वास वापस बहाल करता है।

भावनाओं में बह कर ऐसी हरकत

पुरी के एसपी पिनाक मिश्रा ने कहा,”मंदिर के अंदर तैनात जेटीपी और बाकी के सुरक्षा कर्मियों ने हमें सूचना दी के एक व्यक्ति श्री मंदिर के अंदर मौजूद नरसिंह मंदिर की पवित्र दीवार पर चढ़कर श्री जगन्नाथ मंदिर पर चढ़ने का प्रयास कर रहा था । सुरक्षाकर्मियों ने उसे श्री जगन्नाथ मंदिर पर चढ़ने से पहले किसी तरह पकड़ लिया। व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ जारी है। व्यक्ति मूलतः उत्तर प्रदेश का निवासी है। व्यक्ति का कहना है कि वह भावनाओं में बह कर ऐसी हरकत कर बैठा। हम फिर भी इस घटना की जांच कर रहे हैं। हमनें इस बात की जानकारी मंदिर के मुख्य प्रशासक को दे दी है। हमनें उन्हें घटनास्थल पर आने का निवेदन किया था,वे भी मौके पर पहुंचे हैं। चूंकि मंदिर के अंदर कोई भी काम करने के लिए पुरातत्व विभाग और मंदिर प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है लिहाजा उनके तत्वाधान में सारे काम होते हैं। अभी मौके पर मंदिर के ट्रस्ट के मुख्य प्रशासक पहुंचे हैं, हम उनसे सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने के बारे में चर्चा करेंगे। मंदिर के अंदर नेट लगाना है या बैरीगेड लगाना इस बात का फैसला चर्चा के बाद ही निकल सकेगा।”

डॉग लवर्स को राहत के साथ ‘सुप्रीम’ झटका, सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को नहीं खिला सकेंगे खाना