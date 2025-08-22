कर्नाटक विधानसभा में गाया गया RSS का एंथम, डिप्टी सीएम का Video हुआ वायरल…विवाद बढ़ने पर जाने डीके शिवकुमार ने दी सफाई

DK Shivakumar RSS Song: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का राष्ट्रगान गाकर विवाद खड़ा कर दिया। इस पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में इस संगठन का ज़िक्र करने की कांग्रेस की आलोचना पर निशाना साधा। हालांकि, कांग्रेस नेता ने कहा कि वह “जन्म से लेकर जीवन तक कांग्रेसी” हैं और भाजपा से हाथ मिलाने की उनकी कोई योजना नहीं है।

नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि…

वायरल क्लिप के 73 सेकंड के वीडियो में उपमुख्यमंत्री विधानसभा परिसर में आरएसएस का राष्ट्रगान – नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि – गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह तब हुआ जब भाजपा ने आरएसएस पर उनकी पिछली टिप्पणी को लेकर उन पर तंज कसा था, जो राज्य में विपक्षी दल का वैचारिक अभिभावक है।

“Namaste Sada Vatsale Matribhume…” – DK Shivakumar seen singing the RSS anthem yesterday in the Karnataka assembly Rahul Gandhi & close aides of Gandhi Vadra family straight into ICU/Coma mode now. After PM Modi spoke about the contribution of the RSS from the ramparts of… pic.twitter.com/SmB9tnGs5v — Pradeep Bhandari(प्रदीप भंडारी)🇮🇳 (@pradip103) August 22, 2025

भाजपा ने कांग्रेस पर साधा निशाना

शुक्रवार को, भाजपा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके अधिकांश नेता अब आरएसएस की प्रशंसा कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर कहा “नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि… डीके शिवकुमार कल कर्नाटक विधानसभा में आरएसएस का गान गाते देखे गए। राहुल गांधी और गांधी वाड्रा परिवार के करीबी सहयोगी अब सीधे आईसीयू/कोमा मोड में हैं”।

भंडारी ने प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के भाषण में आरएसएस का ज़िक्र करने पर कांग्रेस की आलोचनाओं का भी ज़िक्र किया। इसके अलावा, उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस के भीतर आंतरिक मतभेदों का संकेत दिया और आरोप लगाया कि पार्टी में कोई भी अपने सांसद राहुल गांधी को “गंभीरता से” नहीं लेता।

उन्होंने कहा, “प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाल किले की प्राचीर से आरएसएस के योगदान के बारे में बोलने के बाद, अब ज़्यादातर कांग्रेसी नेता आरएसएस की तारीफ़ कर रहे हैं। कांग्रेस में कोई भी – थरूर से लेकर डीके शिवकुमार तक, राहुल को गंभीरता से नहीं लेता!”

मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ – डीके शिवकुमार

इस विवाद के शुरू होने के बाद डीके शिवकुमार ने सफाई देते हुए कहा कि, “मैं जन्मजात कांग्रेसी हूँ। एक नेता होने के नाते मुझे अपने विरोधियों और दोस्तों को पहचानना चाहिए। मैंने उनके बारे में अध्ययन किया है। (भाजपा से) हाथ मिलाने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं कांग्रेस का नेतृत्व करूँगा। मैं जन्म से लेकर आजीवन कांग्रेस के साथ रहा हूँ।”

विधानसभा में 4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ पर चर्चा हो रही थी, जब शिवकुमार ने विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज कर दिया और कहा कि वह अन्य राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारों की कई खामियों को भी उजागर कर सकते हैं।

