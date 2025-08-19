Home > देश > Pilibhit Tiger Reserve: ड्रोन उड़ाकर वीडियो शूट करना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को पड़ा भारी

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 19, 2025 20:46:00 IST

पीलीभीत से डी सिंह की रिपोर्ट 
Pilibhit Tiger Reserve: पीलीभीत टाइगर रिजर्व की माला रेंज में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अरबाज अंसारी का शौक अब उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। वायरल वीडियो बनाने की चाहत में उसने बिना अनुमति ड्रोन उड़ाकर जंगल का वीडियो शूट किया, जो सीधे-सीधे वन्यजीव संरक्षण नियमों का उल्लंघन है। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, वन विभाग हरकत में आ गया और तुरंत कार्रवाई की।

वन विभाग की सख्त कार्रवाई

डीएफओ मनीष सिंह ने बताया कि टाइगर रिजर्व क्षेत्र में किसी भी तरह की ड्रोन उड़ान पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद नियम तोड़ते हुए आरोपी ने ड्रोन उड़ाया, जिस पर विभाग ने ड्रोन कैमरा जब्त कर लिया और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत एक लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए कड़ा संदेश है।

टाइगर रिजर्व में क्यों सख्त हैं नियम?

टाइगर रिजर्व संवेदनशील क्षेत्र होता है। यहां बाघ, तेंदुआ, हाथी और दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी रहते हैं। ड्रोन की आवाज और हरकतें न सिर्फ इन वन्यजीवों को परेशान करती हैं बल्कि उनके प्राकृतिक व्यवहार को भी बाधित कर सकती हैं। इसी वजह से यहां फिल्मांकन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से वीडियो शूटिंग बिना अनुमति पूरी तरह गैरकानूनी है।

 क्या ड्रोन उड़ाने के पीछे शिकार की मंशा थी?

यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ वीडियो बनाने तक सीमित था, या इसके पीछे शिकार की मंशा छिपी हुई थी? क्योंकि ड्रोन के जरिए शिकारियों को जानवरों की लोकेशन और मूवमेंट का अंदाजा आसानी से मिल सकता है। ऐसे में वन विभाग को इस पहलू पर भी गंभीर जांच करनी होगी।

कहीं आतंकी गतिविधियों से जुड़ा तो नहीं मामला?

वन विभाग और सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि ड्रोन से शूट किया गया वीडियो कहीं किसी आतंकी संगठन तक पहुंचाने की कोशिश तो नहीं थी। जंगल का भौगोलिक नक्शा, रास्ते और गहराई से जुड़ी जानकारी इस तरह की गतिविधियों में बहुत काम आती है। यह पहलू भी किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर सकता है।

अवैध कमाई का भी एंगल सामने आया

जंगल के खूबसूरत नजारों को ड्रोन कैमरे में कैद कर वायरल वीडियो बनाना और अवैध कमाई करना भी इस खेल का हिस्सा हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल कंटेंट के नाम पर कई लोग बड़ी रकम कमाने के लालच में नियम तोड़ते हैं। ऐसे में यह जांच जरूरी है कि क्या आरोपी ने ऐसा ही मकसद साधा था।

संदेश साफ – टाइगर रिजर्व से खिलवाड़ नहीं

वन विभाग ने साफ कहा है कि सोशल मीडिया की चाहत में नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में यह कार्रवाई एक कड़ा संदेश है कि यहां जंगली जीवन, बायोस्फीयर और प्रकृति की सुरक्षा सर्वोपरि है। कोई भी व्यक्ति चाहे स्थानीय हो या बाहरी, बिना अनुमति ड्रोन उड़ाते या वीडियो शूट करते पकड़ा गया तो सख्त कानूनी कार्रवाई तय है।

कुल मिलाकर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व में अरबाज अंसारी का यह कदम न सिर्फ गैरकानूनी साबित हुआ बल्कि इसने कई गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि विभागीय जांच इस मामले में और कौन-कौन से पहलुओं का खुलासा करती है।

