Pilibhit Crime News: हिन्दू धार्मिक स्थल पर ये गंदा काम करते पकड़ा गया शाजिद, आगबबूला हो उठे सनातनी, CM योगी के सिंघमों ने लिया तगड़ा एक्शन

Pilibhit Crime News: पीलीभीत रोडवेज बस स्टैंड पर देव स्थल के पास एक कर्मचारी द्वारा पेशाब करने पर विवाद हो गया। सहकर्मियों ने रोडवेज कर्मचारी शाजिद वेग को देव स्थल के पास पेशाब करते देखा। इससे पहले भी शाजिद की ऐसी हरकतें सामने आ चुकी थीं। सहकर्मियों ने उसे चेतावनी भी दी थी।

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई। स्थानीय हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी शाजिद वेग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को हिरासत में ले लिया। इस घटना के कारण बस स्टैंड परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा।

हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन

रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से श्रद्धालुओं की भावनाएँ आहत होती हैं। कर्मचारी कपिल राज ने इसे अनुशासनहीनता बताया। हिंदू संगठन कार्यकर्ता अंकुर भदौरिया ने कड़ी कार्रवाई की माँग की। एआरएम बी.के. श्रीवास्तव के अनुसार, साजिद वेग की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। जाँच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

