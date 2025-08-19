Home > देश > Pilibhit Crime News: हिन्दू धार्मिक स्थल पर ये गंदा काम करते पकड़ा गया शाजिद, आगबबूला हो उठे सनातनी, CM योगी के सिंघमों ने लिया तगड़ा एक्शन

Pilibhit Crime News: हिन्दू धार्मिक स्थल पर ये गंदा काम करते पकड़ा गया शाजिद, आगबबूला हो उठे सनातनी, CM योगी के सिंघमों ने लिया तगड़ा एक्शन

Pilibhit Crime News: पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को हिरासत में ले लिया। इस घटना के कारण बस स्टैंड परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा।

Published By: Ashish Rai
Published: August 19, 2025 19:35:41 IST

Pilibhit Crime News(रोडवेज कर्मचारी ने देव स्थल के पास किया पेशाब)
Pilibhit Crime News(रोडवेज कर्मचारी ने देव स्थल के पास किया पेशाब)

Pilibhit Crime News: पीलीभीत रोडवेज बस स्टैंड पर देव स्थल के पास एक कर्मचारी द्वारा पेशाब करने पर विवाद हो गया। सहकर्मियों ने रोडवेज कर्मचारी शाजिद वेग को देव स्थल के पास पेशाब करते देखा। इससे पहले भी शाजिद की ऐसी हरकतें सामने आ चुकी थीं। सहकर्मियों ने उसे चेतावनी भी दी थी।

Odisha: ‘कतई बर्दाश्त नहीं’, सांसद को रेप और मर्डर की धमकी देने वाले कर्मचारी को महिंद्रा ग्रुप ने सिखाया ऐसा सबक, बनी मिसाल

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुँच गई। स्थानीय हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी शाजिद वेग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने आरोपी कर्मचारी को हिरासत में ले लिया। इस घटना के कारण बस स्टैंड परिसर में काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल रहा।

हिंदू संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन

रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से श्रद्धालुओं की भावनाएँ आहत होती हैं। कर्मचारी कपिल राज ने इसे अनुशासनहीनता बताया। हिंदू संगठन कार्यकर्ता अंकुर भदौरिया ने कड़ी कार्रवाई की माँग की। एआरएम बी.के. श्रीवास्तव के अनुसार, साजिद वेग की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही थी। उन्होंने कहा कि विभागीय स्तर पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी निरीक्षक राजीव सिंह ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है। जाँच के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Lucknow Video: बेटे ने घर के बाहर खेल रहे बच्चों को रौंदा… फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया बाप, भयावह मंजर देख कांप जाएगी रूह

Tags: pilibhit crime news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
Pilibhit Crime News: हिन्दू धार्मिक स्थल पर ये गंदा काम करते पकड़ा गया शाजिद, आगबबूला हो उठे सनातनी, CM योगी के सिंघमों ने लिया तगड़ा एक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Pilibhit Crime News: हिन्दू धार्मिक स्थल पर ये गंदा काम करते पकड़ा गया शाजिद, आगबबूला हो उठे सनातनी, CM योगी के सिंघमों ने लिया तगड़ा एक्शन

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Pilibhit Crime News: हिन्दू धार्मिक स्थल पर ये गंदा काम करते पकड़ा गया शाजिद, आगबबूला हो उठे सनातनी, CM योगी के सिंघमों ने लिया तगड़ा एक्शन
Pilibhit Crime News: हिन्दू धार्मिक स्थल पर ये गंदा काम करते पकड़ा गया शाजिद, आगबबूला हो उठे सनातनी, CM योगी के सिंघमों ने लिया तगड़ा एक्शन
Pilibhit Crime News: हिन्दू धार्मिक स्थल पर ये गंदा काम करते पकड़ा गया शाजिद, आगबबूला हो उठे सनातनी, CM योगी के सिंघमों ने लिया तगड़ा एक्शन
Pilibhit Crime News: हिन्दू धार्मिक स्थल पर ये गंदा काम करते पकड़ा गया शाजिद, आगबबूला हो उठे सनातनी, CM योगी के सिंघमों ने लिया तगड़ा एक्शन
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?