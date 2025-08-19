Home > देश > Indian Railways: सासंद पी पी चौधरी ने केन्द्रीय रेल मंत्री वैष्णव से की मुलाकात

Indian Railways: सासंद पी पी चौधरी ने केन्द्रीय रेल मंत्री वैष्णव से की मुलाकात

Indian Railways: सासंद पी पी चौधरी ने केन्द्रीय रेल मंत्री वैष्णव से की मुलाकात , पाली से दिल्ली सीधी रेल सेवा शुरू करने और बिलाड़ा-रास नई रेल लाइन की स्वीकृति की मांग

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 19, 2025 20:01:57 IST

Indian Railways: सासंद पी पी चौधरी ने केन्द्रीय रेल मंत्री वैष्णव से की मुलाकात
Indian Railways: सासंद पी पी चौधरी ने केन्द्रीय रेल मंत्री वैष्णव से की मुलाकात

नई दिल्ली से मनोहर की रिपोर्ट 
Indian Railways: पाली सांसद और एक राष्ट्र-एक चुनाव संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने नई दिल्ली में केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पाली संसदीय क्षेत्र में रेल सुविधाओं के विस्तार हेतु विस्तृत चर्चा कर विभिन्न मांग पत्र सौंपे। विशेष कर पाली से दिल्ली सीधी रेल सेवा शुरू करने और बिलाड़ा-रास नई रेल लाइन की स्वीकृति का किया आग्रह किया।

सांसद चौधरी ने बिलाड़ा-रास नई रेल परियोजनाओं की स्वीकृति का मुद्दा रखते हुए कहा कि वर्षों से लंबित और क्षेत्र के लिए आवश्यक इस नई रेल परियोजना के लिए तत्काल मंजूरी प्रदान की जानी चाहिए । इस प्रस्तावित रेल लाइन की लंबाई लगभग 52.6 किलोमीटर और इसकी अनुमानित निर्माण लागत लगभग ₹850 करोड़ है । यह रेल लिंक पाली, अजमेर,जोधपुर तथा नागौर जिलों को जोड़ता है। इससे प्रतिदिन 3,000 से 4,000 यात्रियों के साथ-साथ सीमेंट, कृषि एवं औद्योगिक माल के परिवहन का लाभ है। उन्होंने रेल मंत्री को बताया कि परियोजना के पूरा होने से ब्यावर से जोधपुर की दूरी में लगभग 58 किलोमीटर की कमी आएगी। यह क्षेत्र रेलवे कनेक्टिविटी के अभाव से विकास में पिछड़ा हुआ है। इस परियोजना को जल्द स्वीकृति मिलेगी तो कई क्षेत्रों की आर्थिक उन्नति के साथ बड़ी संख्या में आमजन को आवागमन का लाभ मिला। 

पाली जिले की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से सीधी रेल सेवाओं से जोड़ने की मांग- 

सांसद चौधरी ने पाली जिले की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से सीधी रेल सेवाओं से जोड़ने की मांग को भी पूरजोर तरीके से रखा। उन्होंने रेल मंत्री को बताया कि पाली, राजस्थान की एक प्रमुख औद्योगिक नगरी होने के साथ ही पर्यटन एवं शैक्षणिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र है। इसके बावजूद भी पाली जिले का राजधानी दिल्ली से सीधा कोई संपर्क नहीं है। इससे जिले की 30 लाख की आबादी विशेष कर प्रवासी राजस्थानी तथा आमजन सीधी रेल सुविधा से वंचित है।

Odisha: ‘कतई बर्दाश्त नहीं’, सांसद को रेप और मर्डर की धमकी देने वाले कर्मचारी को महिंद्रा ग्रुप ने सिखाया ऐसा सबक, बनी मिसाल

जंवाई स्टेशन का नाम परिवर्तन एवं महत्वपूर्ण ट्रेनों की ठहराव की रखी मांग

सांसद चौधरी ने जनहित में जंवाई रेलवे स्टेशन का नाम सुमेरपुर-जंवाई बांध रेलवे स्टेशन में परिवर्तन करने का आग्रह किया। उन्होंने रेल मंत्री को बताया कि सुमेरपुर में स्थित जंवाई बांध स्टेशन एक अति-महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है। इस स्टेशन के माध्यम से सुमेरपुर ही नहीं बल्कि अन्य आस-पास क्षेत्रों के यात्रियों द्वारा • आवागमन किया जाता रहा है। वर्तमान में सुमेरपुर शहर की आबादी करीबन 60 हजार एवं शिवगंज की आबादी करीबन 40 हजार है। जंवाई बांध रेलवे स्टेशन के आस-पास करीबन 4.25 लाख लोग निवास करते हैं। सुमेरपुर शहर से जंवाई बांध स्टेशन की दूरी मात्र 5 किमी. है। उन्होंने रेल मंत्री से आग्रह किया कि जंवाई बांध रेलवे स्टेशन का नाम ‘सुमेरपुर-जंवाई बांध’ रेलवे स्टेशन किया जावें ताकि सुमेरपुर को पर्याप्त रेल सुविधाओं का लाभ मिल सकें।

आवश्यक ट्रेनों की ठहराव की भी मांग

सांसद चौधरी ने संसदीय क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों पर अति आवश्यक ट्रेनों की ठहराव की भी मांग रखी। इसमें प्रमुख रूप से औसियां स्टेशन पर रानी खेत एक्सप्रेस (15013/14), जवाली व नाना स्टेशन पर रणकपुर एक्सप्रेस (14708/09), सोमेसर व नाना स्टेशन पर जोधपुर-बेंगलुरू एक्सप्रेस ट्रेन (16507/08),  हरिपुर रेलवे स्टेशन पर अजमेर-मैसूर एक्सप्रेस (16209/10) तथा जयपुर-बांद्रा एक्सप्रेस (19707/08), मोरी रेलवे स्टेशन पर अरावली एक्सप्रेस (19707/08), मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस (12957/58) और जवाई बांध रेलवे स्टेशन पर गरीब रथ एक्सप्रेस (12215/16) आदि विभिन्न स्थलों पर जल भराव की समस्या के स्थाई हल हेतु अंडरपास के निर्माण कराने का आग्रह किया।
केन्द्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद चौधरी के द्वारा रखी गई सभी मांगों को बड़े ध्यानपूर्वक सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द ही क्षेत्र की वाजिब मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जायेगा।

MP News: किन्‍नर के भेष में महिला को ठगने वाले बदमाश पकड़ाए

Tags: Ashwini VaishnavIndian RailwaysRailways deploy Station Directors
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

खाली पेट करेले का जूस पीने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना शाम घर मे कपूर जलाने से क्या होता है?

August 20, 2025

रोजाना सुबह पपीता खाने से क्या लाभ मिलते है?

August 20, 2025

जानें 1 दिन में कितना घी खाना है सही?

August 20, 2025

रोजाना 1 पान का पत्ता खाने से क्या होगा?

August 20, 2025

रोजाना खाली पेट 1 सेब खाने से क्या होता है?

August 20, 2025
Indian Railways: सासंद पी पी चौधरी ने केन्द्रीय रेल मंत्री वैष्णव से की मुलाकात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Indian Railways: सासंद पी पी चौधरी ने केन्द्रीय रेल मंत्री वैष्णव से की मुलाकात

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Indian Railways: सासंद पी पी चौधरी ने केन्द्रीय रेल मंत्री वैष्णव से की मुलाकात
Indian Railways: सासंद पी पी चौधरी ने केन्द्रीय रेल मंत्री वैष्णव से की मुलाकात
Indian Railways: सासंद पी पी चौधरी ने केन्द्रीय रेल मंत्री वैष्णव से की मुलाकात
Indian Railways: सासंद पी पी चौधरी ने केन्द्रीय रेल मंत्री वैष्णव से की मुलाकात
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?