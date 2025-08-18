Operation Sindoor की नई तस्वीरें वायरल, Pakistan की ‘गीदड़’ सेना की खुली पोल, अब कहां मुंह छुपाएंगे आसिम मुनीर?

Operation Sindoor Setellite Photos: ऑपरेशन सिंदूर का खौफ आज भी पाकिस्तानी आंतकियों के कानों में गूंजता है। भारत ने पहलगाम के 26 मासूमों की मौत का बदला जिस तरह लिया था, उसे पाकिस्तान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ये ऑपरेशन इतनी गहराई और सटीकता से किया गया था कि अब तक इसकी परतें खुल रही हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर की अनदेखी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों के जरिए ऐसा सच सामने आया है जिसे सुनकर आसिम मुनीर शर्म से मुंह छुपा लेंगे। ये तस्वीरें पाकिस्तान की बड़बोली सेना की कायरता का सबसे बड़ा सबूत है।

Asim Munir का डरपोक कारनामा

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में ऐश काट रहे 100 से ज्यादा आतंकियों को भारतीय सेना ने कर्मों की सजा दे डाली थी। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। इंडिया टुडे को वो सैटेलाइट तस्वीरें मिली हैं, जिसमें पाकिस्तान की कायराना हरकत दिखाई दे रही है। इन अनसीन सैटेलाइट फोटोज में दिख रहा है कि पाकिस्तान की नौसैना, ऑपरेशन सिंदूर से इतना खौफ खा गई थी कि मैदान छोड़कर भाग गई थी। सैटेलाइट फोटोज में दिख रहा है कि पाकिस्तान नेवी ने कराची से अपने युद्धपोत हटा लिए थे।

कहां छुपाए थे Pakistani Warfare?

भारतीय सेना से कांपते हुए आसिम मुनी ने अपनी सेना के कुछ युद्धपोत को कार्गो पोर्ट जैसे कॉमर्शियल टर्मिनलों में छुपाया था और कुछ ईरान बॉर्डर की तरफ भेज दिए थे। जंग के दौरान फ्रंटलाइन युद्धपोत का इस्तेमाल नहीं किया गया बल्कि इसे कराची पोर्ट से 100 किलोमीटर दूर छिपा दिया गया। ये सीक्रेट जगह ग्वादर की ओर थी। इन तस्वीरों से साफ है कि पाकिस्तान जितने भी बहादुरी के किस्से दुनिया को सुना रहा है, सब झूठे हैं।

बता दें कि 1971 के दौरान पाकिस्तान को भारत ने इसी जगह पर भयंकर चोट दी थी। भारत ने कराची पोर्ट पर लगातार हमले किए थे, जिसकी आग कई दिनों तक नहीं बुझी थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का वही ट्रॉमा बाहर आ गया और सामना करने के बजाए आसिम मुनीर ने छुपने में भलाई समझी।