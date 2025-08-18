Home > विदेश > World News: मुनीर-ट्रंप के बीच बढ़ती नजदीकी, चीन को नहीं आ रही पसंद…PAK को वापस लाइन पर लाने के लिए उठाया ये बड़ा कदम

Wang Yi Delhi Visit: भारत-चीन संबंधों को पटरी पर लाने के लिए चीनी विदेश मंत्री वांग यी सोमवार (18 अगस्त, 2025) को दो दिवसीय दौरे पर भारत आ रहे हैं, जहाँ भारत-चीन व्यापार जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी। अब खबर आ रही है कि भारत दौरे के बाद चीनी विदेश मंत्री पाकिस्तान भी जाएँगे।

Published: August 18, 2025 15:22:00 IST

रिपोर्ट्स के मुताबिक, वांग यी 21 अगस्त को दो दिवसीय दौरे पर इस्लामाबाद जाएँगे और पाकिस्तान-चीन रणनीतिक वार्ता में हिस्सा लेंगे। बता दें कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान के बढ़ते संबंधों के बीच किसी बड़े चीनी नेता का यह पहला पाकिस्तान दौरा है।

शहबाज शरीफ और सैन्य नेतृत्व के साथ होगी बैठक

ऐसी भी खबरें हैं कि वांग यी पाक में शहबाज शरीफ और सैन्य नेतृत्व के साथ भी बैठक करेंगे। वहीं एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद में चीनी विदेश मंत्री दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा करेंगे। 

चीन जाएंगे शहबाज

विशेषज्ञ वांग की पाकिस्तान यात्रा को शाहबाज़ शरीफ़ की आगामी चीन यात्रा के एजेंडे को अंतिम रूप देने की दिशा में एक कदम मान रहे हैं। शरीफ़ इस महीने के अंत में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन जाएँगे, जहाँ उनके चीनी नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने के लिए बीजिंग जाने की संभावना है।

आपको बता दें कि पीएम मोदी एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए चीन भी जा रहे हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन 31 अगस्त-1 सितंबर को चीन के तियानजिन में हो रहा है, जिसकी मेजबानी शी जिनपिंग करेंगे।

अमेरिका-पाकिस्तान के बीच बढ़ी करीबी

चीनी विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मई में भारत-पाकिस्तान सैन्य संघर्ष और पाकिस्तान व अमेरिका के बीच बढ़ती गर्मजोशी के बीच हो रही है। चीन और पाकिस्तान एक-दूसरे को अपना बड़ा सहयोगी बताते हैं। हालाँकि, हाल के दिनों में पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने संबंधों में तेज़ी से सुधार किया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान चीन से दूरी बना सकता है।

