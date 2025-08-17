Home > विदेश > उधर ट्रंप के साथ डिनर करते रहे मुनीर, इधर पाकिस्तान में मची तबाही, 650 लोगों की मौत

उधर ट्रंप के साथ डिनर करते रहे मुनीर, इधर पाकिस्तान में मची तबाही, 650 लोगों की मौत

Pakistan:एनडीएमए के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार मानसूनी बारिश और बादल फटने से आई बाढ़ के कारण कम से कम 327 लोगों की मौत हो गई है।

August 17, 2025

Pakistan: पाकिस्तान एक बार फिर बाढ़ की चपेट में है। रविवार को मौसम विभाग ने चेतावनी दी कि देशभर में भारी बारिश हो सकती है। अधिकारियों के अनुसार, देश के उत्तरी हिस्से में अचानक आई बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 327 हो गई है। पाकिस्तान में 26 जून से शुरू हुई मानसूनी बारिश ने कहर बरपाया है, जिससे अब तक लगभग 650 लोगों की मौत हो चुकी है।

भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग ने 17 अगस्त से 21 अगस्त तक देशभर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। साथ ही, उत्तर-पश्चिमी इलाकों के लोगों को सावधानी बरतने को कहा गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) ने भी चेतावनी दी है कि इस साल सामान्य से पहले शुरू हुई मूसलाधार बारिश अगले दो हफ्तों तक और अधिक तीव्रता के साथ जारी रहने की संभावना है।

खैबर पख्तूनख्वा में मची तबाही

एनडीएमए के अनुसार, खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार मानसूनी बारिश और बादल फटने से आई बाढ़ के कारण कम से कम 327 लोगों की मौत हो गई है। अकेले बुनेर में ही 200 से ज़्यादा लोग मारे गए, जो सबसे ज़्यादा प्रभावित ज़िला है। मकान ढहने की घटनाओं में कम से कम 137 लोग घायल हुए हैं और लोग, मवेशी और वाहन पानी के तेज़ बहाव में बह गए हैं।

बचाव कार्य में लगे हुए हैं 2 हज़ार कर्मी

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि दूरदराज के गाँवों में कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है और कई लापता हैं। अधिकारियों के अनुसार, लगभग 2 हज़ार कर्मी बचाव कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन पुलों और संपर्क मार्गों सहित प्रमुख सड़कों के नष्ट हो जाने के कारण राहत कार्य में मुश्किलें आ रही हैं।

बचाव कार्य में कठिनाई

खैबर पख्तूनख्वा बचाव एजेंसी के प्रवक्ता बिलाल अहमद फैज़ी ने कहा कि भारी बारिश के कारण भूस्खलन और बह गई सड़कों के कारण बचाव कार्य में बाधा आ रही है। ख़ासकर भारी मशीनरी और एम्बुलेंस को प्रभावित इलाकों तक पहुँचने में मुश्किल हो रही है।

पाकिस्तानी सेना की कोर ऑफ़ इंजीनियर्स अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू (USAR) टीम ने भी बुनेर, शांगला और स्वात में बचाव अभियान शुरू किया है, जिसमें घायलों का पता लगाने और मलबे में फंसे शवों को निकालने के लिए उन्नत उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है।

उधर ट्रंप के साथ डिनर करते रहे मुनीर, इधर पाकिस्तान में मची तबाही, 650 लोगों की मौत

उधर ट्रंप के साथ डिनर करते रहे मुनीर, इधर पाकिस्तान में मची तबाही, 650 लोगों की मौत
उधर ट्रंप के साथ डिनर करते रहे मुनीर, इधर पाकिस्तान में मची तबाही, 650 लोगों की मौत
उधर ट्रंप के साथ डिनर करते रहे मुनीर, इधर पाकिस्तान में मची तबाही, 650 लोगों की मौत
उधर ट्रंप के साथ डिनर करते रहे मुनीर, इधर पाकिस्तान में मची तबाही, 650 लोगों की मौत
