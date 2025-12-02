Home > देश > Operation Sindoor: पाकिस्तान पर कब होगा हमला? नौसेना प्रमुख ने किया इशारा

Operation Sindoor: पाकिस्तान पर कब होगा हमला? नौसेना प्रमुख ने किया इशारा

नेवी चीफ एडमिरल त्रिपाठी ने किया बड़ा खुलासा! ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है और पाकिस्तान इस धमाके से सहम गया है. जानिए कैसे भारत की नेवी ने दुश्मन को अपने पोर्ट्स में रोक दिया.

By: Shivani Singh | Published: December 2, 2025 4:14:19 PM IST

यह तो बस शुरुआत है! भारत की समुद्री ताकत अब सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि दुश्मन को उसकी ही सरहद में रोकने का दम रखती है. नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी के ताज़ा बयान से पाकिस्तान की चिंता और बढ़ सकती है. उन्होंने साफ कहा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अभी भी जारी है और इंडियन नेवी पूरी तरह तैयार है. आखिर ऐसा क्या कहा नेवी चीफ ने कि पाकिस्तान के होश उड़ सकते हैं? आइए बताते हैं आपको…

नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने मंगलवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है. वे केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में नेवी के एक इवेंट में बात कर रहे थे. आज नेवी डे है हालांकि उन्होंने अपने बयान के बारे में और कुछ नहीं बताया, लेकिन उनकी बातों ने पाकिस्तान को ज़रूर चिंता में डाल दिया है।

नेवी चीफ ने कहा कि इस साल मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, इंडियन नेवी के आक्रामक रवैये ने पाकिस्तानी नेवी को अपने पोर्ट्स के पास रहने पर मजबूर कर दिया था. इंडियन नेवी पूरी तरह तैयार थी और बस ऑर्डर का इंतज़ार कर रही थी. एडमिरल त्रिपाठी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ तनाव के बाद पिछले सात से आठ महीनों में नेवी ने पश्चिमी अरब सागर और दूसरी जगहों पर अपने जहाजों और सबमरीन के लिए हाई लेवल की तैयारी बनाए रखी है.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ?

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान क्या हुआ, यह बताते हुए एडमिरल त्रिपाठी ने कहा, “आक्रामक रवैये और तुरंत कार्रवाई, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती भी शामिल है, ने पाकिस्तानी नेवी को अपने पोर्ट्स या मकरान तट के पास रहने पर मजबूर कर दिया.” उन्होंने कहा कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, हमने INS विक्रांत समेत अपने कैरियर बैटल ग्रुप और कई दूसरे जहाजों को तेज़ी से तैनात किया, यही वजह है कि पाकिस्तान चाहकर भी कराची पोर्ट से अपनी नेवी को वापस नहीं बुला पाया. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, और हमारे हमले की वजह से पाकिस्तान को काफी आर्थिक नुकसान हुआ है.

नेवी चीफ ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद इस साल दिवाली पर INS विक्रांत पर रात बिताई और पूरी तैयारी को करीब से देखा. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव डाला है, क्योंकि लड़ाई के बाद बड़ी संख्या में व्यापारी जहाज़ों ने पाकिस्तान जाने से परहेज़ किया है.

