Odisha: कट‍क रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन छत गिरी, ट्रेन संचालन प्रभावित

Odisha: कट‍क रेलवे स्टेशन पर निर्माणाधीन छत गिरी, ट्रेन संचालन प्रभावित, इस घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 27, 2025 20:54:03 IST

कट‍क, ओड़िशा से अक्षय महाराणा की रिपोर्ट 
Odisha: बुधवार दोपहर कट‍क रेलवे स्टेशन पर उस समय हड़कंप मच गया जब प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 के ऊपर बन रही नई छत का एक हिस्सा अचानक ढह गया। हादसे के दौरान प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्री और श्रमिक डरकर इधर-उधर भागने लगे।

जानकारी के मुताबिक, काम चलने के दौरान अचानक छत के लोहे और सीमेंट के हिस्से टूटकर नीचे गिर पड़े। गिरा हुआ मलबा सीधे रेल पटरियों पर जा पहुंचा, जिसके चलते गाड़ियों की आवाजाही बाधित हो गई। कई ट्रेनों को रुकना पड़ा और कुछ सेवाएँ निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं।

किसी यात्री या कर्मचारी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अब तक किसी यात्री या कर्मचारी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। प्रभावित क्षेत्र को तत्काल बंद कर दिया गया है और सफाई के साथ-साथ मरम्मत का कार्य तेजी से किया जा रहा है। इंजीनियरिंग विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है।

इस घटना के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं

हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है, लेकिन यह हादसा यात्रियों और प्रशासन दोनों के लिए चेतावनी है कि निर्माण कार्य के समय सुरक्षा इंतज़ामों में ढिलाई जानलेवा साबित हो सकती है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे अपनी यात्रा से पहले ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य ले लें, क्योंकि बहाली कार्य पूरा होने तक कुछ सेवाओं पर असर बना रहेगा।

