ओछी बात करना… लड़कियों से संबंधित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को यह क्या बोल गए बाबा रामदेव!

Baba Ramdev on Aniruddhacharya: कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा लड़कियों के चरित्र पर दिए गए बयान पर बाबा रामदेव ने कहा कि सभी को, चाहे वह महिला हो या पुरुष, अच्छा आचरण रखना चाहिए, इसी से हमारा परिवार चलेगा।

Published: August 27, 2025 18:37:43 IST

 Aniruddhacharya Controversy: कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान पर बाबा रामदेव भड़क गए। उन्होंने कहा कि मैं बिना नाम लिए कह रहा हूँ, सनातन धर्म का गुरु या संन्यासी वही है जिसने देश के लिए उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा में योगदान दिया हो। बाबा रामदेव ने पूछा कि भारत को भारत बनाने में उनका क्या योगदान है। जिसका भारत बनाने में कोई योगदान नहीं है, चाहे वह कितनी भी बकवास करे, वह सनातन धर्म का गुरु नहीं हो सकता। ऐसे लोगों को गुरु कहलाना बंद कर देना चाहिए।

सनातन धर्म में उपदेश के नाम पर ठगी

27 अगस्त को बाबा रामदेव ने एबीपी न्यूज बातचीत की इस दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि जीवन में चरित्र, पवित्रता और पुरुषार्थ होना चाहिए। सनातन धर्म का गुरु वही है जिसने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया हो। सनातन धर्म में कई लोग उपदेश के नाम पर ठगी करते हैं। उन्होंने शास्त्र के एक श्लोक की व्याख्या करते हुए कहा कि उपदेश में न तो तथ्य है, न कोई विज्ञान और न ही सत्य, उन्हें ऐसी बातें बोलना बंद कर देना चाहिए।

कोई भी सभ्य व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता

कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा लड़कियों के चरित्र पर दिए गए बयान पर बाबा रामदेव ने कहा कि सभी को, चाहे वह महिला हो या पुरुष, अच्छा आचरण रखना चाहिए, इसी से हमारा परिवार चलेगा। किसी भी वर्ग को निशाना बनाकर ओछी बातें करना अपने आप में ओछापन है। कोई भी सभ्य व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता।

अमेरिका द्वारा भारत पर टैक्स बढ़ाने के बारे में बाबा रामदेव ने कहा कि आज ट्रंप भी यही सोच रहे हैं कि हमें अपने देश में उत्पादन बढ़ाना है, टैरिफ लगाना है, ताकि दूसरों का उत्पाद हमारे देश में न आए, लेकिन अमेरिका में यह पूरी तरह संभव नहीं है, क्योंकि अमेरिका में मजदूरी इतनी महंगी है, संसाधन इतने महंगे हैं कि लोग आलसी हो गए हैं।

