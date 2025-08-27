Home > देश > 100 Years of Sangh Yatra: व्यापार स्वेच्छा से होना चाहिए, दबाव में नहीं… संघ के शताब्दी समारोह में मोहन भागवत ने कही बड़ी बात

100 Years of Sangh Yatra: व्यापार स्वेच्छा से होना चाहिए, दबाव में नहीं… संघ के शताब्दी समारोह में मोहन भागवत ने कही बड़ी बात

100 Years of RSS: मोहन भागवत ने कहा कि आत्मनिर्भरता ही हर चीज़ की कुंजी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता रहेगा, लेकिन इसमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए, यह पारस्परिक होना चाहिए।

Published By: Deepak Vikal
Published: August 27, 2025 19:51:38 IST

Mohan Bhagwat: आरएसएस के शताब्दी समारोह के दूसरे दिन को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जहाँ दुःख है, वहाँ धर्म नहीं है। दूसरे धर्मों की बुराई करना धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि आरएसएस जैसा विरोध किसी को नहीं झेलना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस व्याख्यानमाला का उद्देश्य आरएसएस के बारे में सत्य और सही जानकारी देना है। भागवत ने कहा कि आरएसएस में कोई प्रलोभन नहीं है।

उन्होंने कहा कि आरएसएस में लोगों को कुछ नहीं मिलता, बल्कि जो कुछ उनके पास है, वह भी चला जाता है। स्वयंसेवक अपना काम इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें अपने काम में आनंद आता है। उन्हें इस बात की प्रेरणा मिलती है कि उनका काम विश्व कल्याण के लिए समर्पित है। अपने संबोधन के दौरान भागवत ने कहा कि उन्होंने (दादाराव) एक पंक्ति में आरएसएस क्या है, यह समझाया।

‘आरएसएस संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन है’

उन्होंने (दादाराव) कहा कि आरएसएस हिंदू राष्ट्र के जीवन मिशन का एक विस्तार है। आरएसएस प्रमुख ने आगे कहा कि 1925 की विजयादशमी के बाद, डॉक्टर साहब ने आरएसएस की शुरुआत करते हुए कहा था कि यह संपूर्ण हिंदू समाज का संगठन है। जो भी हिंदू नाम का उपयोग करना चाहता है, उसे देश के प्रति उत्तरदायी होना होगा। भागवत ने कहा कि शुद्ध सात्विक प्रेम ही संघ है, यही कार्य का आधार है।

‘दुनिया अपनत्व से चलती है, सौदों से नहीं’

उन्होंने कहा कि सत्य और प्रेम ही हिंदुत्व है। ये अलग-अलग दिखते हैं, लेकिन सभी एक हैं। दुनिया अपनत्व से चलती है, सौदों से नहीं। मानवीय संबंध अनुबंधों और लेन-देन पर नहीं, बल्कि अपनत्व पर आधारित होने चाहिए। सरसंघचालक ने कहा कि लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना ही संघ कार्य का आधार है। उपभोग के पीछे भागना दुनिया को विनाश के कगार पर ला खड़ा करता है, जैसा कि आजकल हर जगह हो रहा है।

उन्होंने कहा कि यदि हमें अनुकूल परिस्थितियाँ मिली हैं, तो हमें आरामतलब नहीं बनना चाहिए, हमें आराम नहीं करना चाहिए। हमें चलते रहना है। हमें मैत्री, उपेक्षा, आनंद, करुणा के आधार पर चलते रहना है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी आज तृतीय विश्व युद्ध जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थायी शांति स्थापित नहीं कर सके। इसका समाधान धार्मिक संतुलन और भारतीय दृष्टिकोण से ही संभव है।

दबाव में व्यापार करना उचित नहीं – मोहन भागवत

मोहन भागवत ने कहा कि आत्मनिर्भरता ही हर चीज़ की कुंजी है। हमारा देश आत्मनिर्भर होना चाहिए। आत्मनिर्भरता के लिए स्वदेशी उत्पादों के उपयोग को प्राथमिकता दें। जब हम स्वदेशी उत्पादों की बात करते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि विदेशों से संबंध नहीं रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चलता रहेगा, लेकिन इसमें कोई दबाव नहीं होना चाहिए, यह पारस्परिक होना चाहिए। हम कोक या स्प्राइट पीने की बजाय शिकंजी क्यों नहीं पी सकते? कुछ स्वदेशी खाएँ-पिएँ। हर हफ़्ते बाहर खाना खाने क्यों जाएँ? अपने राज्य से कार खरीदें, बाहर से क्यों लाएँ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संबंध स्वेच्छा से बनने चाहिए, दबाव में नहीं।

