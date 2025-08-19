Lucknow Video: बेटे ने घर के बाहर खेल रहे बच्चों को रौंदा… फिर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया बाप, भयावह मंजर देख कांप जाएगी रूह

Lucknow Video: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना इलाके में एक मासूम बच्चे के साथ हुई दिल दहला देने वाली घटना से पूरे इलाके में गुस्सा फैल गया है। सड़क पर खेल रहा साढ़े पाँच साल का बच्चा एक लापरवाह ड्राइवर की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गया। लेकिन इस हादसे के बाद पुलिस की सुस्त कार्रवाई ने मामले को और भी दुखद बना दिया।

ISRO 40 Storey Rocket: 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा रॉकेट बनाने की तैयारी, ISRO प्रमुख ने साझा की योजना

खेलते-खेलते सड़क पर आया बच्चा, कार ने कुचला

यह हादसा उस समय हुआ जब बच्चा घर के बाहर खेलते हुए गलती से सड़क पर आ गया। इसी दौरान पड़ोसी की कार ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बच्चा बुरी तरह घायल हो गया और उसे तुरंत अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। वह तीन दिनों तक ज़िंदगी और मौत के बीच जूझता रहा, जबकि उसका परिवार हर पल दुआएँ माँगता रहा।

Lucknow UP 🚨

CCTV shows 3 kids chatting with their bicycles when a car suddenly turns towards them, appearing to speed up.(rest you can see in video…) pic.twitter.com/Qw0uFLFfnt — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) August 19, 2025

स्थानीय लोगों में गुस्सा

घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी गुस्सा है। उनका कहना है कि अगर इतने गंभीर हादसे के बाद भी पुलिस को कार्रवाई करने में आठ दिन लग जाते हैं, तो आम लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? इस पूरे मामले ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि पुलिस का लापरवाह रवैया निर्दोष लोगों की जान पर कितना भारी पड़ सकता है।

पुलिस की चुप्पी पर उठे सवाल

घटना के बाद परिवार ने पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस ने हादसे के आठ दिन बाद एफआईआर दर्ज की। परिवार का आरोप है कि जब तक उन्होंने सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाए, तब तक पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया।

सीसीटीवी वीडियो बना सबूत

इस मामले में तब हड़कंप मच गया जब एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें पूरी घटना साफ़ तौर पर कैद हो गई। इसी वीडियो के आधार पर पुलिस ने आखिरकार कार्रवाई शुरू की। परिवार ने यह भी आरोप लगाया कि कार चालक ने उन्हें धमकाने की कोशिश की ताकि वे मामले को आगे न बढ़ाएं।

Kal ka mausam: इन राज्यों में बारिश और बिजली बरपाएगी कहर! घर से निकलने से पहले हो जाएँ सावधान… यहाँ जाने, आपके इलाके में कैसा…