ISRO 40 Storey Rocket: 40 मंजिला इमारत जितना ऊंचा रॉकेट बनाने की तैयारी, ISRO प्रमुख ने साझा की योजना

ISRO 40 Storey Rocket: इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने मंगलवार को कहा कि अंतरिक्ष एजेंसी 40 मंजिला इमारत जितनी ऊँचाई वाले एक रॉकेट पर काम कर रही है जो 75,000 किलोग्राम पेलोड को निचली पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करेगा।

हैदराबाद स्थित उस्मानिया विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए, नारायणन ने कहा कि इस वर्ष, अंतरिक्ष एजेंसी ने नाविक (नेविगेशन विद इंडिया कॉन्स्टेलेशन सिस्टम) उपग्रह और एन1 रॉकेट जैसी परियोजनाओं के साथ-साथ भारतीय रॉकेटों का उपयोग करके अमेरिका के 6,500 किलोग्राम के संचार उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने की योजना बनाई है।

“आप जानते हैं, रॉकेट की क्षमता कितनी है? पहला लॉन्चर, (डॉ. एपीजे) अब्दुल कलाम जी ने बनाया था, जिसका भार 17 टन था और जो 35 किलोग्राम भार को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने में सक्षम था। आज, हम 75,000 किलोग्राम भार को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करने वाले रॉकेट पर विचार कर रहे हैं। यह रॉकेट 40 मंजिला इमारत जितना ऊँचा है,” उन्होंने कहा।

उन्होंने आगे बताया कि इसरो ने इस वर्ष अन्य उपग्रहों के अलावा, प्रौद्योगिकी प्रदर्शन उपग्रह (टीडीएस) और जीसैट-7आर, जो एक भारतीय सैन्य संचार उपग्रह है और जिसे विशेष रूप से भारतीय नौसेना के लिए डिज़ाइन किया गया है, को मौजूदा जीसैट-7 (रुक्मिणी) उपग्रह के स्थान पर प्रक्षेपित करने की योजना बनाई है।

Katni Archana Tiwari Case:जिंदा है ट्रेन से गायब हुई अर्चना तिवारी! मां को किया फोन बताई एक नई कहानी, पुलिस हैरान!

उन्होंने कहा कि अभी भारत के 55 उपग्रह कक्षा में हैं और अगले तीन-चार वर्षों में यह संख्या तीन गुना तक बढ़ाई जाएगी।

दीक्षांत समारोह में, तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा ने नारायणन को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए डॉक्टरेट ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान की।

MP News: किन्‍नर के भेष में महिला को ठगने वाले बदमाश पकड़ाए