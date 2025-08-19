Kal ka mausam: इन राज्यों में बारिश और बिजली बरपाएगी कहर! घर से निकलने से पहले हो जाएँ सावधान… यहाँ जाने, आपके इलाके में कैसा रहेगा मौसम का मिज़ाज?

Kal ka mausam: देश के अधिकांश राज्यों में कल बारिश के आसार हैं। बता दें कि पहाड़ों और पश्चिमी हिस्सों में मानसूनी बारिश कहर बरपा रही है। मौसम विभाग ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार, बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के कारण अगले कुछ दिनों तक महाराष्ट्र और गुजरात के विभिन्न जिलों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होगी। यही नहीं इसकी वजह से पिछले 2 दिनों से मुंबई और अन्य हिस्सों में आफत की बारिश जारी है। यही नहीं आईएमडी ने कल यानी 20 अगस्त को कई राज्यों जैसे हरियाणा, राजधानी दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और बिहार में हल्की से मध्यम गरज के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कई हिस्सों में बिजली गिरने और बाढ़ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बादल बरस रहे हैं, जबकि दक्षिण में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में मॉनसूनी बारिश जारी रहने के संकेत हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में भी ऐसी ही मौसमी गतिविधियाँ दर्ज किए जाने की संभावना है।

दिल्ली में कल मौसम

राजधानी दिल्ली की बात करें तो इस पूरे हफ़्ते दिल्ली-एनसीआर में उमस और गर्मी से राहत के संकेत मिल रहे हैं। वहीं, 20, 21, 22 अगस्त को दिल्ली, नोएडा, ग़ाज़ियाबाद, गुरुग्राम और फ़रीदाबाद के कई इलाकों में गरज और काले बादल छाए रहने की संभावना है। लेकिन 24 और 25 अगस्त को बादलों की तेज़ गर्जना के साथ मूसलाधार बारिश सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। इधर, जुलाई और अगस्त में अच्छी मौसमी गतिविधियों के कारण प्रदूषण का ग्राफ तेज़ी से गिरा है।

बिहार में मानसून कमजोर

बिहार में मानसून थोड़ा कमजोर पड़ गया है। बता दें कि पिछले कई दिनों से मौसमी गतिविधियों के अभाव के कारण उमस भरी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। मौसम विभाग ने एक-दो जिलों में बूंदाबांदी की संभावना जताई है। अगले तीन दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है और कई जिलों में गरज के साथ भारी बारिश और बिजली गिरने की घटनाएँ हो सकती हैं। वहीं, राहत की बात यह है कि कम बारिश के कारण नदियों का जलस्तर कम हो रहा है।

उत्तर प्रदेश में कल कैसा रहेगा मौसम?

उत्तर प्रदेश के मध्य भाग यानी कानपुर, फ़तेहपुर, कानपुर देहात और आसपास के ज़िलों में बादलों की आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन लगभग एक हफ़्ते से अच्छी बारिश दर्ज नहीं की गई है, जिससे गर्मी और उमस परेशान कर रही है। फ़िलहाल, यह दौर 21 अगस्त तक जारी रहने की संभावना है, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की जाएगी। हालांकि, 21 अगस्त के बाद मौसम बदलेगा और कई जिलों में बारिश से मौसम सुहावना हो सकता है। मौसम विभाग ने 23 और 24 अगस्त को राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं, बुधवार, 20 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड के झांसी, बांदा, महोबा, जालौन, इटावा, कासगंज, अलीगढ़, आगरा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, कन्नौज, औरैया, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, एटा, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती और हरदोई जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है।

राजस्थान का मौसम

पिछले 24 घंटों में राजस्थान में कई जगहों पर भारी बारिश जारी रही। मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और कभी-कभी भारी बारिश जारी रहेगी। आईएमडी के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक उदयपुर और जोधपुर संभागों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है, जबकि कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभागों में हल्की से मध्यम बारिश से मौसम सुहावना हो सकता है। लेकिन आखिरी हफ़्ते में

मध्य प्रदेश में कैसा रहेगा मौसम?

मध्य प्रदेश में मानसून राहत लेकर आ रहा है। मौसम विभाग ने 20 अगस्त को अगले 24 घंटों के दौरान 14 ज़िलों में मध्यम से तेज़ हवाओं के साथ भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान बिजली गिरने का भी खतरा रहेगा। जिन ज़िलों में खराब मौसम की आशंका है, उनमें देवास, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और नर्मदापुरम के साथ कई अन्य ज़िले शामिल हैं। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने को कहा है।