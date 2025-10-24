Maharashtra: निकाय चुनाव को लेकर क्या भाजपा-शिवसेना में बनेगी बात? सीएम फडणवीस ने दे दिया बड़ा बयान

Maharashtra Local Body Election: महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सहयोगी दलों, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को स्पष्ट संदेश दिया है कि गठबंधन की राजनीति को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.

“आवश्यकता-आधारित गठबंधन मॉडल” अपनाते हुए, पार्टी ने संकेत दिया है कि वह सहयोगियों को समायोजित करने के लिए अपनी संगठनात्मक ताकत से समझौता नहीं करेगी. भाजपा की रणनीति के अनुसार, वह मुंबई में शिवसेना के साथ चुनाव-पूर्व गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन ठाणे में स्वतंत्र निर्णय लेगी.

सीएम फडणवीस ने गठबंधन को लेकर क्या कहा?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा महायुति (महागठबंधन) के रूप में चुनाव लड़ेगी और जहां गठबंधन संभव नहीं होगा, वहां अलग उम्मीदवार उतारे जाएंगे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गृह क्षेत्र ठाणे में, भाजपा अपनी रणनीति बनाने के लिए अपनी स्थानीय इकाई के साथ परामर्श करेगी. हाल ही में, ठाणे भाजपा ने “अबकी बोर्ड 70 पार” का नारा दिया है, जिसका लक्ष्य 131 में से 70 से अधिक सीटें जीतना और अपना महापौर चुनना है. हालाँकि, अंतिम निर्णय मुंबई और ठाणे दोनों के लिए सामूहिक विचार-विमर्श के बाद केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा.

मराठी वोट बैंक पर सभी की नजर

राजनीतिक समीकरणों में एक नया मोड़ तब आया जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच संभावित गठबंधन ने मराठी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की. मुंबई की आबादी में मराठी मतदाता लगभग 30-35% हैं. अगर शिवसेना (यूबीटी), मनसे, कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार गुट) एकजुट हो जाते हैं, तो भाजपा को मुंबई में शिवसेना और एनसीपी पर निर्भर रहना होगा.

भाजपा समझती है कि बीएमसी से शिवसेना (यूबीटी) को बाहर करने के लिए वोटों का एकीकरण ज़रूरी है, क्योंकि गठबंधन में फूट नुकसानदेह साबित हो सकती है.

Indian Air Force: रक्षा क्षेत्र में नई बुलंदियों को छू रहा भारत, अब इस राज्य में बनेगा देश का सबसे बड़ा एयरबेस

ठाणे को लेकर भाजपा और शिवसेना में ठनी

ठाणे भाजपा और शिवसेना के बीच सौदेबाजी का केंद्र बना हुआ है. शिवसेना चाहती है कि भाजपा मुंबई में लचीले रुख के बदले ठाणे में उसकी बढ़त स्वीकार करे. महायुति के भीतर यह तनाव भी बढ़ रहा है क्योंकि दोनों दल स्थानीय निकायों में अपनी पकड़ मज़बूत करने की कोशिश कर रहे हैं.

भाजपा का कहना है कि “एक ही गठबंधन का फॉर्मूला सभी ज़िलों पर लागू नहीं किया जा सकता,” इसलिए हर क्षेत्र के लिए एक अलग रणनीति बनाई जाएगी. विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र में भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी, जबकि पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ जैसे इलाकों में स्थानीय समीकरणों के आधार पर फैसले लिए जाएंगे. भाजपा इन चुनावों को 2029 के विधानसभा चुनावों से पहले संगठनात्मक विस्तार के अवसर के रूप में देख रही है और “100% भाजपा” मिशन पर काम कर रही है.

यात्रियों के लिए खुशखबरी! अब स्टेशन पर घूमते-घूमते कर सकेंगे टिकट बुकिंग, जानें कैसे