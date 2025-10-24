Home > देश > Maharashtra: निकाय चुनाव को लेकर क्या भाजपा-शिवसेना में बनेगी बात? सीएम फडणवीस ने दे दिया बड़ा बयान

Maharashtra: निकाय चुनाव को लेकर क्या भाजपा-शिवसेना में बनेगी बात? सीएम फडणवीस ने दे दिया बड़ा बयान

BJP Maharashtra Elections: सीएम फडणवीस ने कहा कि भाजपा महायुति के रूप में चुनाव लड़ेगी और जहां गठबंधन संभव नहीं होगा, वहां अलग उम्मीदवार उतारे जाएंगे.

By: Shubahm Srivastava | Published: October 24, 2025 12:27:30 AM IST

Maharashtra Local Body Election
Maharashtra Local Body Election

Maharashtra Local Body Election: महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों से पहले, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपने सहयोगी दलों, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) को स्पष्ट संदेश दिया है कि गठबंधन की राजनीति को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.

“आवश्यकता-आधारित गठबंधन मॉडल” अपनाते हुए, पार्टी ने संकेत दिया है कि वह सहयोगियों को समायोजित करने के लिए अपनी संगठनात्मक ताकत से समझौता नहीं करेगी. भाजपा की रणनीति के अनुसार, वह मुंबई में शिवसेना के साथ चुनाव-पूर्व गठबंधन के लिए तैयार है, लेकिन ठाणे में स्वतंत्र निर्णय लेगी.

सीएम फडणवीस ने गठबंधन को लेकर क्या कहा?

You Might Be Interested In

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा महायुति (महागठबंधन) के रूप में चुनाव लड़ेगी और जहां गठबंधन संभव नहीं होगा, वहां अलग उम्मीदवार उतारे जाएंगे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गृह क्षेत्र ठाणे में, भाजपा अपनी रणनीति बनाने के लिए अपनी स्थानीय इकाई के साथ परामर्श करेगी. हाल ही में, ठाणे भाजपा ने “अबकी बोर्ड 70 पार” का नारा दिया है, जिसका लक्ष्य 131 में से 70 से अधिक सीटें जीतना और अपना महापौर चुनना है. हालाँकि, अंतिम निर्णय मुंबई और ठाणे दोनों के लिए सामूहिक विचार-विमर्श के बाद केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लिया जाएगा.

मराठी वोट बैंक पर सभी की नजर

राजनीतिक समीकरणों में एक नया मोड़ तब आया जब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच संभावित गठबंधन ने मराठी वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की. मुंबई की आबादी में मराठी मतदाता लगभग 30-35% हैं. अगर शिवसेना (यूबीटी), मनसे, कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार गुट) एकजुट हो जाते हैं, तो भाजपा को मुंबई में शिवसेना और एनसीपी पर निर्भर रहना होगा.

भाजपा समझती है कि बीएमसी से शिवसेना (यूबीटी) को बाहर करने के लिए वोटों का एकीकरण ज़रूरी है, क्योंकि गठबंधन में फूट नुकसानदेह साबित हो सकती है.

Indian Air Force: रक्षा क्षेत्र में नई बुलंदियों को छू रहा भारत, अब इस राज्य में बनेगा देश का सबसे बड़ा एयरबेस

ठाणे को लेकर भाजपा और शिवसेना में ठनी

ठाणे भाजपा और शिवसेना के बीच सौदेबाजी का केंद्र बना हुआ है. शिवसेना चाहती है कि भाजपा मुंबई में लचीले रुख के बदले ठाणे में उसकी बढ़त स्वीकार करे. महायुति के भीतर यह तनाव भी बढ़ रहा है क्योंकि दोनों दल स्थानीय निकायों में अपनी पकड़ मज़बूत करने की कोशिश कर रहे हैं.

भाजपा का कहना है कि “एक ही गठबंधन का फॉर्मूला सभी ज़िलों पर लागू नहीं किया जा सकता,” इसलिए हर क्षेत्र के लिए एक अलग रणनीति बनाई जाएगी. विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र में भाजपा अकेले चुनाव लड़ेगी, जबकि पुणे और पिंपरी-चिंचवाड़ जैसे इलाकों में स्थानीय समीकरणों के आधार पर फैसले लिए जाएंगे. भाजपा इन चुनावों को 2029 के विधानसभा चुनावों से पहले संगठनात्मक विस्तार के अवसर के रूप में देख रही है और “100% भाजपा” मिशन पर काम कर रही है.

यात्रियों के लिए खुशखबरी! अब स्टेशन पर घूमते-घूमते कर सकेंगे टिकट बुकिंग, जानें कैसे

Tags: BJPelectoral strategyhome-hero-pos-3Maharashtra electionsShiv Sena allianceThane district elections
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

ये हैं कश्मीर में खाई जाने वाली 6 सबसे टेस्टी...

October 23, 2025

बेदाग स्किन और काले-घने बाल चाहिए? तो आज ही डाइट...

October 23, 2025

क्या लाबुबु डॉल घर में रखने से वाकई बुरी किस्मत...

October 23, 2025

जानें क्या शिलाजीत लेने से बढ़ता है टेस्टोस्टेरोन लेवल?

October 23, 2025

जाने छठ पूजा का इतिहास कितना पुराना है

October 23, 2025

रोहित ने एडिलेड में नया रिकॉर्ड बनाया, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा...

October 23, 2025
Maharashtra: निकाय चुनाव को लेकर क्या भाजपा-शिवसेना में बनेगी बात? सीएम फडणवीस ने दे दिया बड़ा बयान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Maharashtra: निकाय चुनाव को लेकर क्या भाजपा-शिवसेना में बनेगी बात? सीएम फडणवीस ने दे दिया बड़ा बयान
Maharashtra: निकाय चुनाव को लेकर क्या भाजपा-शिवसेना में बनेगी बात? सीएम फडणवीस ने दे दिया बड़ा बयान
Maharashtra: निकाय चुनाव को लेकर क्या भाजपा-शिवसेना में बनेगी बात? सीएम फडणवीस ने दे दिया बड़ा बयान
Maharashtra: निकाय चुनाव को लेकर क्या भाजपा-शिवसेना में बनेगी बात? सीएम फडणवीस ने दे दिया बड़ा बयान