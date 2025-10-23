यात्रियों के लिए खुशखबरी! अब स्टेशन पर घूमते-घूमते कर सकेंगे टिकट बुकिंग, जानें कैसे

Indian Railway: यात्री अब किसी भी स्टेशन पर चलते-फिरते टिकट बुक कर सकते है. उन्हें अब टिकट के लिए कतार में लगने की जरूरत नहीं होगी. मोबाइल यूटीएस ऐप और एटीवीएम के बाद रेलवे कर्मचारियों को अब हैंडहेल्ड टर्मिनल और प्रिंटर भी उपलब्ध कराए गए है.

यात्री ट्रेन में चढ़ने और प्लेटफ़ॉर्म पर पहुंचने पर अपने टिकट ले सकेंगे. मालदा मंडल को 30 हैंडहेल्ड मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं. छठ पूजा से पहले प्राप्त इन मशीन की निगरानी भीड़ नियंत्रण के लिए की जा रही है.

अब कैसे करें बुक?

यह जनरल और लोकल श्रेणी के टिकट लेकर यात्रा करने वालों के लिए सुविधाजनक होगा. ये मशीनें रेलवे के पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (पीआरएस) और यूटीएस सर्वर से जुड़ी होंगी. रेलवे अधिकारियों के अनुसार ट्रेन में चढ़ने वाले यात्री सीधे टीटीई से मिलेंगे. टीटीई तय किराए के आधार पर हैंडहेल्ड मशीन से टिकट जारी करेगा. पहले बिना टिकट लिए ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों से अक्सर ट्रेन छूटने से बचने के लिए मनमाना जुर्माना वसूला जाता था.

ये भी जानें?

पहले यात्री जल्दबाजी में बिना टिकट ट्रेन में चढ़ जाते थे लेकिन ट्रेन में पकड़े जाने पर उन्हें जुर्माना भरने के साथ-साथ जेल जाने का भी डर रहता था. समय की कमी के कारण अक्सर लोगों को ट्रेन छोड़कर ज़्यादा किराया देकर बस से सफ़र करना पड़ता था. इसके अलावा रेल यात्रियों को टिकट लेने के लिए लंबी कतार में लगना पड़ता था. इससे उनका समय भी बर्बाद होता था. अधिकारी ने बताया कि मशीन मिल गई हैं और उन्हें लगाया जा रहा है. किराया उसमें दर्ज किया जाएगा. इसके बाद यात्रियों को इनसे टिकट मिलना शुरू हो जाएगा.