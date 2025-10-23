Home > देश > Indian Air Force: रक्षा क्षेत्र में नई बुलंदियों को छू रहा भारत, अब इस राज्य में बनेगा देश का सबसे बड़ा एयरबेस

Indian Air Force: रक्षा क्षेत्र में नई बुलंदियों को छू रहा भारत, अब इस राज्य में बनेगा देश का सबसे बड़ा एयरबेस

Khajuraho Largest Airbase IAF: मध्य प्रदेश के खजुराहो में सबसे बड़ा एयरबेस बनाने के लिए लगभग 1000 एकड़ जमीन को चिन्हित कर लिया गया है. सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने इसको लेकर जानकारी दी है.

By: Sohail Rahman | Published: October 23, 2025 8:50:20 PM IST

Khajuraho Largest Airbase IAF: मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल खजुराहो में जल्द ही देश का सबसे बड़ा एयरबेस बनकर तैयार होगा. यह एयरबेस भारतीय वायु सेना (IAF) के लड़ाकू विमानों और सैन्य विमानों के लिए अहम भूमिका निभाएगा. रक्षा मंत्रालय ने इस परियोजना के लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है. जानकारी सामने आ रही है कि खजुराहो हवाई अड्डे के पास लगभग 1,000 एकड़ जमीन इस एयरबेस के लिए चिन्हित की गई है. अगर सहमति बन जाती है, तो अगले साल जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो सकती है. यह एयरबेस न केवल लड़ाकू विमानों, बल्कि सैन्य विमानों के लिए भी एक रणनीतिक केंद्र के रूप में काम करेगा.

सांसद वीडी शर्मा ने दी जानकारी

इसको लेकर मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सांसद विष्णु दत्त शर्मा (वीडी शर्मा) का बयान भी सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि खजुराहो हवाई अड्डे के बेहतर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने रक्षा मंत्री से कई बार मुलाकात की है. आगे उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उनके प्रयासों से हाल ही में देश के चार हवाई अड्डों (प्रयागराज, झांसी और ग्वालियर) का सर्वेक्षण कराया गया, जिसमें खजुराहो हवाई अड्डे को सबसे सुरक्षित और सुविधाजनक एयरबेस के रूप में सबसे उपयुक्त पाया गया.

प्रारंभिक तैयारियां हुई शुरू

इसके अलावा, सांसद वीडी शर्मा का कहना है कि एयरबेस के लिए प्रारंभिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. यह परियोजना न केवल खजुराहो, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी. खजुराहो में एयरबेस के निर्माण से इस क्षेत्र का सामरिक और आर्थिक महत्व महत्वपूर्ण रूप से बढ़ने की उम्मीद है.

देश में कितने एयरबेस हैं?

भारतीय वायु सेना के पूरे भारत में 60 से ज्यादा एयरबेस हैं, जिन्हें सात कमानों में बांटा गया है – मध्य वायु कमान, पूर्वी वायु कमान, अनुरक्षण कमान, दक्षिण पश्चिमी वायु कमान, दक्षिणी वायु कमान, प्रशिक्षण कमान और पश्चिमी वायु कमान. भारतीय वायु सेना (IAF) दुनिया की सबसे मजबूत वायु सेनाओं में से एक है, जिसके एयरबेस और स्टेशनों का एक विशाल नेटवर्क पूरे भारत में फैला हुआ है. 2025 तक  IAF के पास ऑपरेशनल बेस, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान, मिसाइल और रडार इकाइयां और रसद सहायता स्टेशन होंगे.

2025 तक  IAF के नेटवर्क में 40 से ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेशन होंगे, जिनमें से प्रत्येक की विशिष्ट भूमिका होंगी, जिनमें हवाई श्रेष्ठता और निगरानी से लेकर रसद सहायता और उन्नत पायलट प्रशिक्षण तक शामिल हैं. यह बुनियादी ढांचा न केवल भारत के हवाई प्रभुत्व को मजबूत करता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर त्वरित मानवीय सहायता और आपदा राहत कार्यों को भी सक्षम बनाता है.

Tags: Khajuraho airbase IAFmadhya pradesh newsMP NewsRajnath SinghVishnu Dutt Sharma
