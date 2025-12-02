Maharashtra Local Body Elections 2025: महाराष्ट्र में शुरू हुई निकाय चुनाव की वोटिंग, BJP और शिवसेना के बीच कांटे की टक्कर

Maharashtra Local Body Elections: जहां एक तरफ बिहार में बीजेपी को एक बड़ी जीत मिली है. वहीं अब महाराष्ट्र में भी अहम चुनाव हो रहे हैं. जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में 264 म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पालिकाओं में वोटिंग शुरू हो गई है, जिसके नतीजे बुधवार, 3 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे. मुकाबला मुख्य रूप से सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन और विपक्षी महा विकास अघाड़ी के बीच है, लेकिन कुछ इलाकों में सहयोगी पार्टियों के बीच दोस्ताना मुकाबले भी देखे जा सकते हैं.

BJP-शिवसेना में कड़ा मुकाबला

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दो हफ़्तों में दोनों सहयोगी पार्टियों के बीच अच्छी खासी गरमा-गर्मी देखने को मिल रही है. खासकर सिंधुदुर्ग ज़िले में, जहाँ शिवसेना MLA नीलेश राणे अपने छोटे भाई, BJP MLA नितेश राणे के ख़िलाफ़ कंकावली म्युनिसिपल काउंसिल का चुनाव लड़ रहे हैं. जानकारी के मुतबिक 27 नवंबर को, नीलेश राणे एक BJP कार्यकर्ता के घर में घुसे और वहाँ मिले कैश को ज़ब्त करने के लिए लोकल पुलिस को बुलाया. नीलेश ने आरोप लगाया कि यह पैसा वोटरों में बाँटने के लिए था, जिससे उनके भाई के साथ झगड़ा हो गया जो कैंपेन खत्म होने तक चलता रहा.

Bihar Politics: कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में कई MLA, चिराग पासवान ने राहुल गांधी को दे दिया बड़ा झटका

बीजेपी-शिवसेना में आरोपबाजी जारी

जानकारी के मुताबिक सोमवार को, सोलापुर के संगोला में दोनों पार्टियों के बीच एक और झगड़ा तब शुरू हुआ, जब चुनाव आयोग ने शिवसेना नेता और पूर्व MLA शाहजी पाटिल के साथ-साथ कई दूसरे लोकल शिवसेना नेताओं के घर पर छापा मारा. शिवसेना ने छापे की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि यह पाटिल के BJP नेता और सोलापुर के गार्डियन मिनिस्टर जयकुमार गोर पर एक कैंपेन रैली के दौरान किए गए हमले की वजह से हुआ.

Indian Airspace: श्रीलंका की मदद के लिए एक हुआ भारत-पाक! पड़ोसी मुल्क में आई मुसीबत में बन मसीहा, लेकिन…

Delhi AQI: पराली नहीं तो आखिर क्या है दिल्ली में प्रदूषण की वजह? अब तक घुट रहा राजधानी के लोगों का दम