Indian Airspace: श्रीलंका की मदद के लिए एक हुआ भारत-पाक! पड़ोसी मुल्क में आई मुसीबत में बन मसीहा, लेकिन…

Sri Lanka Flood: पाकिस्तानी मीडिया में चल रहे दावों को गलत बताते हुए भारत ने बड़ा खुलासा किया है. दरअसल, उसने श्रीलंका जा रही एक पाकिस्तानी मानवीय राहत फ़्लाइट को कुछ ही घंटों में एयरस्पेस क्लीयरेंस दे दिया.

By: Heena Khan | Published: December 2, 2025 8:19:57 AM IST

Pakistan News: पाकिस्तानी मीडिया में जहां भारत की छवि खराब करने के लिए गलत खबरे दिखाई जा रही हैं. वहीं अब पाकिस्तानी मीडिया में चल रहे दावों को गलत बताते हुए भारत ने बड़ा खुलासा किया है. दरअसल, उसने श्रीलंका जा रही एक पाकिस्तानी मानवीय राहत फ़्लाइट को कुछ ही घंटों में एयरस्पेस क्लीयरेंस दे दिया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्लीयरेंस इसलिए दिया गया क्योंकि पाकिस्तानी फ़्लाइट श्रीलंका के लिए ज़रूरी राहत सप्लाई ले जा रही थी, जो साइक्लोन दितवा से बाढ़ में डूब गया था.

क्या बोले अधिकारी 

भारतीय अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान ने 1 दिसंबर को दोपहर करीब 1 बजे अपने एयरक्राफ्ट को भारतीय एयरस्पेस से गुज़रने की इजाज़त मांगी थी. भारतीय अधिकारीयों ने आगे कहा कि यह फ्लाइट श्रीलंका में बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए राहत का सामान ले जा रही थी, इसलिए भारत ने उसी दिन शाम 5:30 बजे इजाज़त दे दी. अधिकारियों ने कहा कि ऐसी मानवीय उड़ानों को हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, इसलिए इस प्रोसेस में कोई देरी नहीं हुई.

पाक मीडिया ने किया झूठा दावा 

दरअसल, पाकिस्तानी मीडिया ने ये दावा किया कि भारत ने फ़्लाइट के लिए ओवरफ़्लाइट क्लियरेंस नहीं दिया था. वहीं अब भारत ने इन खबरों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि न सिर्फ़ इजाज़त दी गई थी, बल्कि यह इतनी तेज़ी से दी गई थी, जो मानवीय कामों के लिए भारत के कमिटमेंट को दिखाता है. इस सफ़ाई ने ऑनलाइन चल रही सभी अफवाहों को गलत साबित कर दिया है.

