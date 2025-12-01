Home > बिहार > Bihar Politics: कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में कई MLA, चिराग पासवान ने राहुल गांधी को दे दिया बड़ा झटका

Bihar Politics: बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद से ही विपक्ष में घमासान मचा हुआ है. वहीं RJD और कांग्रेस के बीच खींचतान देखने को भी मिल रही है. इस बीच दोनों पार्टियां हार के लिए एक-दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, जिसके चलते फिर से वाद-विवाद शुरू हो गया है.

By: Heena Khan | Published: December 1, 2025 2:19:43 PM IST

Bihar Politics: बिहार चुनाव में महागठबंधन को मिली करारी हार के बाद से ही विपक्ष में घमासान मचा हुआ है. वहीं RJD और कांग्रेस के बीच खींचतान देखने को भी मिल रही है. इस बीच दोनों पार्टियां हार के लिए एक-दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रही हैं, जिसके चलते फिर से वाद-विवाद शुरू हो गया है. इस बीच, केंद्रीय मंत्री और LJP-LJP के अध्यक्ष रामविलास पासवान ने एक बड़ा दावा किया है. चिराग पासवान का कहना है कि विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो चुका है और उन्हें नहीं लगता कि कोई भी MLA इस डूबती नाव में रहना चाहेगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि कौन किसके साथ जाएगा, लेकिन कई MLA ऐसे हैं जो अपने इलाके और बिहार के विकास को तेज़ करने के लिए NDA में शामिल होना चाहते हैं.

कांग्रेस छोड़ने की तैयारी में विधायक? 

इस दौरान चिराग ने ये भी कहा है कि महागठबंधन के कुछ MLA समझ गए हैं कि वो अपने इलाकों में विकास के अपने सपने NDA में शामिल होकर ही पूरे कर सकते हैं. इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वो यह अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन पाला बदलेगा, लेकिन ये MLA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की लीडरशिप को अपनाना चाहते हैं. इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि विपक्ष की स्थिति इस बात से साफ़ है कि वह पूरी तरह से हार गया है.

चिराग पासवान ने दिया इशारा 

वहीं चिराग पासवान के इस एक बयान ने बिहार की राजनीति में गर्मागर्मी का माहौल बना दिया है. दरअसल, उनका बयान ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस के चार MLA महागठबंधन की अहम मीटिंग में शामिल नहीं हुए हैं. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है. इस बीच, कांग्रेस पार्टी ने आज (सोमवार, 1 दिसंबर) पटना में पार्टी हेडक्वार्टर सदाकत आश्रम में पार्टी पदाधिकारियों की एक बड़ी मीटिंग बुलाई है. इस मीटिंग में सभी 38 जिला अध्यक्षों, कार्यकारी जिला अध्यक्षों, विभाग-मोर्चा-सेल इंचार्जों और फ्रंटल संगठनों के प्रमुखों को मौजूद रहने का निर्देश दिया गया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राजेश राम मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे.

