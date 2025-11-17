‘विदेशों में आतंकी…भारत में क्यों नहीं’, करणी सेना अध्यक्ष ने मुस्लिमों को बताया अपना भाई

Raj Shekhawat On Lawrence Bishnoi: क्षत्रिय करणी सेना (Karni Sena) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत (Raj Shekhawat) ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर हाल ही में एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को लेकर कहा कि वह कोई धर्म योद्धा नहीं है. वह देश को नुकसान पहुंचाने वाला एक बड़ा अपराधी है. लॉरेंस का गैंग विदेश में बैठकर नशे का कारोबार करता है. इसके अलावा फिरोती और हमला भी करवाता है. यह गतिविधियां किसी आतंकवाद से कम नहीं है.

शेखावत ने केंद्र सरकार पर उठाए सवाल

शेखावत ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि “कई देशों में एक गैंग को आतंकवादी घाषित कर दिया गया है. लेकिन भारत में अब तक यह कदम नहीं उठाया गया है. लौरेंस गैंग के कारण व्यापारी वर्ग में खौंफ का माहौल है. जबकि यह वर्ग देश की आर्थिक रीढ़ है. डर देश का आर्थिक व्यवस्था को कमजोर कर रहा है. इस पर सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी है.”

सुखदेव सिंह गोगामी की हत्या

शेखावत ने कहा कि “गैंग द्वारा सुखदेव सिंह गोगोमी की हत्या न सिर्फ व्यक्तिगत बल्कि सामूहिक तौर पर भी चोट है. इन लोगों ने मेरे मुखिया को मार डाला है. इसकी पीड़ा पूरे समाज में महसूस की जा रही है.” गौरतलब हो कि, पहले भी शेखावत लॉरेंस का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1 करोड़ की नकद राशि देने का ऐलान कर चुके हैं.

युवा कर रहे लॉरेंस को फॉलो

सोशल मीडिया पर लॉरेंस को फॉलो करने वाले युवाओं पर शेखावत कहते हैं कि “ऐसे युवा बेहद सीमित हैं वह खुद पहले से ही अपराधी मानसिकता वाले होते हैं.” उन्होंने आगे कहा कि “असली युवा भगत सिंह, शिवाजी और महाराणा प्रताप को अपना आदर्श मनता है.”

कब होगा महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव? इन पार्टियों के बीच होगी कांटे की लड़ाई; जानें नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि

‘मुस्लिम मेरा भाई’ – शेखावत

शेखावत ने आगे कहा कि “जो भी मुस्लिम इस देश से प्रेम करता है वह सभी मेरे भाई हैं. लेकिन जो कोई बम विस्फोट या आतंकवाद में शामिल हैं, उन्हें किसी तरह को को माफी नहीं मिलने चाहिए. उनके लिए कानून में रियायत का कोई विकल्प नहीं होना चाहिए. सुरक्षाबल किसी भी धर्म के हों, वह भी धर्म से पहले देश की सिपाही हैं. आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई ही समाधान है.”

Delhi Blast Latest Update: 3 डॉक्टरों समेत 4 लोगों को NIA ने छोड़ा, जानें पूछताछ में जांच एजेंसियों को क्या कुछ मिला?