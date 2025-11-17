Home > देश > कब होगा महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव? इन पार्टियों के बीच होगी कांटे की लड़ाई; जानें नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि

Maharashtra Local Body Election 2025: महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर है जबकि नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी.

Maharashtra Local Body Election 2025
Maharashtra Local Body Election 2025


Maharashtra Local Body Election 2025: महाराष्ट्र में 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव अगले महीने होने वाले हैं. 288 रिटर्निंग अधिकारियों और उनके सहायकों सहित लगभग 66,775 कर्मियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा. महाराष्ट्र में पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण स्थानीय शासन की एक त्रि-स्तरीय प्रणाली है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल हैं.

नगर परिषद 

नगर परिषद या नगर परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों का प्रशासन करती है. यह स्थानीय शासन और शहरी विकास के लिए ज़िम्मेदार होती है. दूसरी ओर, नगर पंचायत ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में संक्रमण के दौर से गुज़र रहे क्षेत्रों के लिए शहरी स्थानीय शासन का एक रूप है, जिनकी आबादी अक्सर 12,000 से 40,000 के बीच होती है.

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर है जबकि नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को होगी. पीटीआई के अनुसार उम्मीदवार 21 नवंबर तक अपने नामांकन वापस ले सकते हैं और चुनाव चिन्हों सहित अंतिम सूची 26 नवंबर को जारी की जाएगी.

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव 2 दिसंबर को होंगे. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों में 6,859 सदस्यों और 288 अध्यक्षों के चुनाव के लिए ईवीएम के माध्यम से मतदान होगा.

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव परिणाम

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतों की गणना 3 दिसंबर को होगी. चुने जाने वाले 6,859 सदस्यों में महिलाओं के लिए 3,492 सीटें, अनुसूचित जातियों के लिए 895, अनुसूचित जनजातियों के लिए 338 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1,821 सीटें शामिल हैं.

महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव: प्रमुख पार्टियां

महाराष्ट्र में आगामी स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस), शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (एसपी), कांग्रेस, वंचित बहुजन अघाड़ी (वीबीए), राष्ट्रीय समाज पार्टी (आरएसपी), आदि हैं.

