Delhi Blast Latest Update: 3 डॉक्टरों समेत 4 लोगों को NIA ने छोड़ा, जानें पूछताछ में जांच एजेंसियों को क्या कुछ मिला?

Delhi Blast NIA Investigation: दिल्ली के लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए भीषण बम धमाके की जांच में बड़ा मोड़ सामने आया है. इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हुई थी और कई घायल हुए थे. मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने हरियाणा के नूह से गिरफ्तार किए गए 3 डॉक्टरों और एक फर्टिलाइजर व्यापारी को पूछताछ के बाद रिहा कर दिया है. इनमें डॉ. रेहान, डॉ. मोहम्मद, डॉ. मुस्तकीम और व्यापारी दिनेश सिंगला शामिल हैं.

NIA को नहीं मिला कोई कनेंक्शन

इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, NIA ने गहन पूछताछ के दौरान पाया कि इन चारों का मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी से कोई प्रत्यक्ष या ठोस संबंध नहीं मिला है. आरोप था कि ये लोग पहले उमर के संपर्क में थे और अल-फलाह विश्वविद्यालय से जुड़े होने के कारण शक की जद में आए थे.

इतना ही नहीं, जांच एजेंसी यह भी जानना चाहती थी कि क्या विस्फोट में इस्तेमाल हुआ कैमिकल किसी फर्टिलाइज़र व्यापारी के जरिए खरीदा गया था. हालांकि तीन दिनों की विस्तृत पूछताछ के बावजूद कोई डिजिटल फुटप्रिंट, सबूत या आतंकी गतिविधियों से संबंध साबित नहीं हो पाया.

‘सफेदपोश आतंकी नेटवर्क’ का हुआ खुलासा

इस मामले में डॉ. उमर उन नबी, जो पुलवामा (जम्मू-कश्मीर) के निवासी हैं और फरीदाबाद के अल-फलाह विश्वविद्यालयमें मेडिकल डॉक्टर के रूप में काम करते थे, को NIA ने मुख्य साजिशकर्ता के रूप में चिन्हित किया है. जांच में खुलासा हुआ कि यह मॉड्यूल एक “सफेदपोश आतंकी नेटवर्क” था, जिसे उच्च शिक्षित पेशेवर चला रहे थे.

3,000 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद

जांच एजेंसी द्वारा की गई छापेमारी में करीब 3,000 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है, जो इस आतंकवादी मॉड्यूल की गंभीरता और तैयारी को दर्शाती है. अधिकारियों का अनुमान है कि डॉ. उमर को जब यह अहसास हुआ कि एजेंसियां उसके करीब पहुँच रही हैं, तो उसने संभवतः योजना से पहले ही विस्फोट कर दिया, जिसकी वजह से मासूम लोगों की जान चली गई.

रिहा किए गए चारों व्यक्तियों का नाम जांच में आया था, लेकिन गहन पूछताछ के बाद एजेंसी ने निष्कर्ष निकाला कि उनका इस आतंकी साजिश से कोई सीधा संबंध नहीं है. फिलहाल NIA मुख्य आरोपी उमर और उसके नेटवर्क की गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही है ताकि इस मॉड्यूल के सभी सदस्यों का पूरी तरह पर्दाफाश किया जा सके.

