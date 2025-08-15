Home > देश > Independence Day: फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट में डेढ़ घंटे की देरी से पहुंचे कारागार राज्य मंत्री ने किया ध्वजारोहण

Independence Day: कारागार राज्य मंत्री ने पांच दिव्यांग जनों को व्हीलचेयर प्रदान की तीन किसानों को जिसमें एक सुपर सीडर, एक क्रॉप सीड ड्रिल, एक आलू खुदाई मशीन की चाबियां सौंपी

Published By: Swarnim Suprakash
Published: August 15, 2025 14:53:23 IST

फर्रुखाबाद से अमोद तिवारी की रिपोर्ट 

Independence Day: कारागार राज्य मंत्री ने पांच दिव्यांग जनों को व्हीलचेयर प्रदान की तीन किसानों को जिसमें एक सुपर सीडर, एक क्रॉप सीड ड्रिल, एक आलू खुदाई मशीन की चाबियां सौंपी। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ताई कार्यक्रम से करीब डेढ़ घंटे की देरी से सूरज प्रताप पहुंचे कारागार राज्यमंत्री सुरेश राही ने सुबह 10 बजे कलेक्ट्रेट फतेहगढ़ में झंडा रोहण कर राष्ट्रगान किया। मौजूद लोगों को देश की एकता, अखंडता और स्वच्छता की शपथ दिलाई। इसके बाद कारागार राज्य मंत्री ने कलेक्टर गेट पर लगी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। तत्पश्चात कलेक्ट सभागार में कारागार राज्य मंत्री ने पांच दिव्यांग जनों को व्हीलचेयर प्रदान की। उसके बाद एक सुपर सीडर, एक मल्टी क्रॉप सीड ड्रिल, एक आलू खुदाई मशीन की चाबियां तीन किसानों को प्रदान की उसके बाद स्वतंत्रता सेनानी के परिवारीजन उर्मिला को शाल उड़ाकर सम्मानित किया जिसके बाद 17 सफाई कर्मियों को भी कारगर राज्य मंत्री ने सम्मानित किया। तत्पश्चात देश की आजादी में शहीद हुए शहीदों के बलिदान को याद किया।

स्वयं सहायता समूह के उत्पादों का अवलोकन 

मुख्य कार्यक्रम के पूर्व कारागार राज्य मंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं और उद्योग विभाग द्वारा अपने उत्पादों के लगाए गए स्टाल का ही अवलोकन किया कारागार राज्य मंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की प्रशंसा की और उन्हें और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया

जिसके बाद कलेक्ट्रेट सभागार में कारागार राज्य मंत्री ने सर्वप्रथम भारत माता की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद कारागार राज्य मंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की पारिवारिक उर्मिला देवी को शाल उड़ाकर सम्मानित किया इसके बाद ग्राम पंचायत और नगर पालिका में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 17 सफाई कर्मियों को भी सम्मानित किया। 

कार्यक्रम की रूपरेखा 

कार्यक्रम के अंत में विभिन्न योजनाओं में लाभार्थियों को वितरण का कार्य कारागार राज्य मंत्री के कर कमल से संपन्न हुआ जिसके अंतर्गत 10 लाभार्थियों को टैबलेट दो लाभार्थियों को आवास की चाबी पांच लाभार्थियों को सीएम युवा योजना के अंतर्गत चेक दिया गया। उद्यान विभाग के 5 लाभार्थियों को पिछड़ा वर्ग कल्याण शादी अनुदान के स्वीकृति पत्र और पांच लाभार्थियों को वृद्धावस्था पेंशन के स्वीकृत पत्र प्रदान किए गए।राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 229 समूह के सापेक्ष 19 करोड़ की सीसीएल धनराज का अच्छे प्रदान किया गया कोविद माहवारी के अंतर्गत मृतक हुए रोडवेज में परिचालक की विधवा श्रीमती सरिता सिंह को 50 लाख की राहत चेक प्रदान की गई।

कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही का सम्बोधन 

जिसके बाद सभागार में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि एक नेता विदेश में जाएगें तो देश की बुराई, सरकार की बुराई और प्रधानमंत्री की बुराई करते हैं। अगर हम उनका नाम लेकर बुराई कर रहे हैं तो अपने देश की बुराई कर रहे हैं। इन लोगों ने सत्ता के मोह में देश का विकास नहीं होने दिया।

 आज केंद्र सरकार के 11 सालों की तुलना बीते वर्षों से करिए तो आज 3 गुना विकास नजर आता है। आज आप जाकर गांव में बच्चों से बात करें तो उसे पता होता है कि हमारा राष्ट्रपति कौन है, हमारा प्रधानमंत्री कौन है, हमारा मुख्यमंत्री कौन है। पहले बच्चों को यह मालूम नहीं होता था। उन्होंने कहा कि आज हम लोगों ने शिक्षा को गांव-गांव में पहुंचने का काम किया है। उन्होंने कहा कि लोगों को पता होना चाहिए कि इस देश को आजाद करने में लोगों ने कैसे अपना रक्त बहाया, बताया यही जाता था कि देश के लिए एक ही परिवार ने सब कुछ किया है और एक ही परिवार से सब कुछ आया है।

Independence Day: फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट में डेढ़ घंटे की देरी से पहुंचे कारागार राज्य मंत्री ने किया ध्वजारोहण

