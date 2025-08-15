Home > देश > Independence Day 2025: अतंरिक्ष में तीरंगा लहराने के बाद अब बारी ‘नीले सागर’ की, समुद्र मंथन के जरिए होगी ‘क्रिटिकल मिनरल’ की खोज… पीएम मोदी ने बताया आखिर भारत के लिए क्या है महत्व?

Independence Day 2025: अतंरिक्ष में तीरंगा लहराने के बाद अब बारी ‘नीले सागर’ की, समुद्र मंथन के जरिए होगी ‘क्रिटिकल मिनरल’ की खोज… पीएम मोदी ने बताया आखिर भारत के लिए क्या है महत्व?

Independence Day 2025: भारत तेज़ी से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और हर क्षेत्र में काम कर रहा है। चाहे वह अंतरिक्ष हो या समुद्र। अब इसी कड़ी में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए 'समुद्र मंथन' की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। यह घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने आज शुक्रवार (15 अगस्त) को लाल किले से की।

Published By: Shubahm Srivastava
Published: August 15, 2025 14:40:30 IST

Independence Day 2025
Independence Day 2025

Independence Day 2025: भारत तेज़ी से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और हर क्षेत्र में काम कर रहा है। चाहे वह अंतरिक्ष हो या समुद्र। अब इसी कड़ी में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए ‘समुद्र मंथन’ की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। यह घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने आज शुक्रवार (15 अगस्त) को लाल किले से की।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तेल और गैस भंडारों की खोज के उद्देश्य से मिशन मोड में काम किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि ‘नेशनल डीपवाटर एक्सप्लोरेशन मिशन’ शुरू किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं से ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को बड़ा लाभ मिलेगा।

‘नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन’

79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को ‘क्रिटिकल मिनरल’ के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि इनकी खोज के लिए ‘नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन’ के तहत 1200 से ज़्यादा स्थानों पर काम शुरू हो चुका है।

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि, देश को विकसित बनाने के लिए, अब हम समुद्र मंथन की ओर बढ़ रहे हैं। हम समुद्र के नीचे तेल और गैस के भंडार खोजने की दिशा में मिशन मोड में काम करने जा रहे हैं। भारत में, हम ‘नेशनल डीपवाटर एक्सप्लोरेशन मिशन’ शुरू करने जा रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता आवश्यक – पीएम मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा, “आज पूरी दुनिया ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ को लेकर बहुत सतर्क हो गई है। लोग इनकी क्षमता को समझने लगे हैं। ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ में आत्मनिर्भरता भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल मिनरल्स वो खनिज हैं जो आधुनिक तकनीकों और उद्योगों के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता सीमित है या कुछ ही देशों तक केंद्रित है।”

3.5 करोड़ से ज़्यादा रोजगार का टारगेट

पीएम ने कहा कि आज से प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना लागू हो गई है। निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले लड़के-लड़कियों को सरकार की ओर से 15,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के तहत अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से ज़्यादा रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

Independence Day 2025: स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार? लाल किला नहीं गये राहुल गांधी और खरगे, भाजपा ने लगाया देश के अपमान का आरोप

Tags: Critical MineralIndependence Day 2025pm modiPM Modi Speech
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जन्माष्टमी के दिन तुलसी की मंजरी से कर दे ये...

August 15, 2025

जन्माष्टमी के अगले ही दिन इन 3 राशियों का खुलेगा...

August 15, 2025

जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को करना चाहते है खुश तो...

August 15, 2025

Krishna janmashtami के दिन घर की इस दिशा में रखें...

August 15, 2025

क्या आपको भी है अमला खाने का शौक तो, ये...

August 14, 2025

शिमला मिर्च खाने के 6 गजब के फायदे

August 14, 2025
Independence Day 2025: अतंरिक्ष में तीरंगा लहराने के बाद अब बारी ‘नीले सागर’ की, समुद्र मंथन के जरिए होगी ‘क्रिटिकल मिनरल’ की खोज… पीएम मोदी ने बताया आखिर भारत के लिए क्या है महत्व?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

Independence Day 2025: अतंरिक्ष में तीरंगा लहराने के बाद अब बारी ‘नीले सागर’ की, समुद्र मंथन के जरिए होगी ‘क्रिटिकल मिनरल’ की खोज… पीएम मोदी ने बताया आखिर भारत के लिए क्या है महत्व?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Independence Day 2025: अतंरिक्ष में तीरंगा लहराने के बाद अब बारी ‘नीले सागर’ की, समुद्र मंथन के जरिए होगी ‘क्रिटिकल मिनरल’ की खोज… पीएम मोदी ने बताया आखिर भारत के लिए क्या है महत्व?
Independence Day 2025: अतंरिक्ष में तीरंगा लहराने के बाद अब बारी ‘नीले सागर’ की, समुद्र मंथन के जरिए होगी ‘क्रिटिकल मिनरल’ की खोज… पीएम मोदी ने बताया आखिर भारत के लिए क्या है महत्व?
Independence Day 2025: अतंरिक्ष में तीरंगा लहराने के बाद अब बारी ‘नीले सागर’ की, समुद्र मंथन के जरिए होगी ‘क्रिटिकल मिनरल’ की खोज… पीएम मोदी ने बताया आखिर भारत के लिए क्या है महत्व?
Independence Day 2025: अतंरिक्ष में तीरंगा लहराने के बाद अब बारी ‘नीले सागर’ की, समुद्र मंथन के जरिए होगी ‘क्रिटिकल मिनरल’ की खोज… पीएम मोदी ने बताया आखिर भारत के लिए क्या है महत्व?
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?