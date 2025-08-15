Independence Day 2025: अतंरिक्ष में तीरंगा लहराने के बाद अब बारी ‘नीले सागर’ की, समुद्र मंथन के जरिए होगी ‘क्रिटिकल मिनरल’ की खोज… पीएम मोदी ने बताया आखिर भारत के लिए क्या है महत्व?

Independence Day 2025: भारत तेज़ी से विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और हर क्षेत्र में काम कर रहा है। चाहे वह अंतरिक्ष हो या समुद्र। अब इसी कड़ी में ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए ‘समुद्र मंथन’ की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। यह घोषणा प्रधानमंत्री मोदी ने आज शुक्रवार (15 अगस्त) को लाल किले से की।

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि तेल और गैस भंडारों की खोज के उद्देश्य से मिशन मोड में काम किया जा रहा है। इसके अलावा, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि ‘नेशनल डीपवाटर एक्सप्लोरेशन मिशन’ शुरू किया जा रहा है। इन सभी योजनाओं से ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को बड़ा लाभ मिलेगा।

‘नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन’

79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से देशवासियों को ‘क्रिटिकल मिनरल’ के महत्व के बारे में बताते हुए कहा कि इनकी खोज के लिए ‘नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन’ के तहत 1200 से ज़्यादा स्थानों पर काम शुरू हो चुका है।

प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि, देश को विकसित बनाने के लिए, अब हम समुद्र मंथन की ओर बढ़ रहे हैं। हम समुद्र के नीचे तेल और गैस के भंडार खोजने की दिशा में मिशन मोड में काम करने जा रहे हैं। भारत में, हम ‘नेशनल डीपवाटर एक्सप्लोरेशन मिशन’ शुरू करने जा रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता आवश्यक – पीएम मोदी

पीएम मोदी ने आगे कहा, “आज पूरी दुनिया ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ को लेकर बहुत सतर्क हो गई है। लोग इनकी क्षमता को समझने लगे हैं। ‘क्रिटिकल मिनरल्स’ में आत्मनिर्भरता भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्रिटिकल मिनरल्स वो खनिज हैं जो आधुनिक तकनीकों और उद्योगों के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन उनकी उपलब्धता सीमित है या कुछ ही देशों तक केंद्रित है।”

3.5 करोड़ से ज़्यादा रोजगार का टारगेट

पीएम ने कहा कि आज से प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना लागू हो गई है। निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले लड़के-लड़कियों को सरकार की ओर से 15,000 रुपये दिए जाएंगे। इस योजना के तहत अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से ज़्यादा रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

