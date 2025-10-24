Home > देश > सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस को महबूबा मुफ्ती का सीधा समर्थन, बदले में रख दी बड़ी शर्त

सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस को महबूबा मुफ्ती का सीधा समर्थन, बदले में रख दी बड़ी शर्त

Jammu-Kashmir News: एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने कहा कि बदले में उन्हें अपने दो निजी विधेयकों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन की उम्मीद है। कांग्रेस ने भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को समर्थन दिया है।

By: Heena Khan | Published: October 24, 2025 7:54:44 AM IST

jammu kashmir news
jammu kashmir news

Jammu-Kashmir Election: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने गुरुवार को कहा कि उनकी पार्टी शुक्रवार को होने वाले राज्यसभा चुनावों में नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करेगी और उम्मीद जताई कि बदले में, विधानसभा के मौजूदा सत्र में उनके निजी विधेयकों को भी समर्थन मिलेगा. हालाँकि, मुफ़्ती ने चौथी सीट के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का समर्थन करने से इनकार कर दिया है.

जानिए क्या बोलीं महबूबा मुफ्ती

इस दौरान मुफ़्ती ने कहा, “मैंने कुछ दिन पहले फ़ारूक़ साहब (अब्दुल्ला) से बात की थी और कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार शम्मी ओबेरॉय मुझसे मिलने आए. उन्होंने हमें आश्वासन दिया है और हमें उनकी बात पर पूरा भरोसा है. उमर साहब ने भी कहा है कि वे किसी भी जनहितैषी विधेयक में बाधा नहीं डालेंगे. उन्होंने आगे कहा कि पीडीपी उनके उम्मीदवार को “तीसरी प्राथमिकता” के तौर पर समर्थन देगी और ज़ोर देकर कहा कि “हलाकि वो (एनसी) इसके लायक नहीं हैं, हमारा इरादा है कि फ़ासीवादी और सांप्रदायिक ताकतों को हर कीमत पर रोका जाए.”

बदले में महबूबा मुफ्ती को क्या मिलेगा 

वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके बदले में, पीडीपी ने एनसी से दो प्रमुख विधेयकों के लिए समर्थन मांगा है जिन्हें वो मौजूदा सत्र में पेश करेगी – प्रस्तावित भूमि अधिकार विधेयक, जिसे “बुलडोज़र विरोधी” विधेयक भी कहा जाता है और दिहाड़ी मज़दूरों के नियमितीकरण विधेयक. उन्होंने कहा, “दिहाड़ी मज़दूर लगभग सभी सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं और कई सालों से बहुत कम पारिश्रमिक पर काम कर रहे हैं. उन्हें नियमित करने की ज़रूरत है और हम इसी उद्देश्य से एक विधेयक ला रहे हैं.”

