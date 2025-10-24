आग का गोला बनी बस! सवार थे 40 यात्री, झुलस गए 25 लोग; आंध्र प्रदेश में मचा हड़कंप

Andhra Pradesh Bus Fire: आंध्र प्रदेश के कुरनूल ज़िले में शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ. एक यात्री बस में भीषण आग लग गई. जानकारी के अनुसार, इस हादसे में 25 यात्रियों के मारे जाने की आशंका है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. बस में 40 यात्री सवार थे. आग लगते ही 10 से 12 यात्री बस से कूदकर भाग गए. बचाव दल घटनास्थल पर पहुँच गया है.

कैसे लगी भीषण आग?

आपकी जानकारी के लिए बता दें यह दुर्घटना कल्लूर मंडल के चिन्नातेकुरु गांव के पास उस समय हुई जब हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक बस एक मोटरसाइकिल से टकरा गई. मोटरसाइकिल बस के नीचे फंस गई और उसमें विस्फोट हो गया, जिससे बस तुरंत आग की लपटों में घिर गई. जानकारी के मुताबिक यह दुर्घटना शुक्रवार तड़के लगभग 3 बजे हुई जब बस बेंगलुरु की ओर जा रही थी. दुर्घटना के समय इलाके में भारी बारिश हो रही थी, जिससे सड़क फिसलन भरी हो गई थी.

A Kaveri Travels bus from Hyderabad to Bengaluru caught fire near Kurnool early Friday, killing at least 25 passengers. 12 others escaped with injuries. Police suspect the blaze began after a bike hit the bus’s fuel tank. #Kurnool #BusFire #AndhraPradesh pic.twitter.com/KTwEVZmQY4 — Hyderabad Mail (@Hyderabad_Mail) October 24, 2025

कूदकर भागे कई लोग

बताया जा रहा है कि बाइक में विस्फोट के कुछ ही पलों में बस आग की लपटों में घिर गई. इस दौरान, लगभग 12 यात्री आपातकालीन निकास द्वार से बाहर निकलने में सफल रहे. इस दौरान स्थानीय लोगों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस व दमकल विभाग को इस घटना की सूचना दी. लेकिन, जब तक दमकल की गाड़ियाँ पहुँचीं, बस पूरी तरह से आग की लपटों में घिर चुकी थी.