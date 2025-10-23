Kal Ka Rashifal 24 October 2025: व्यापारियों को मिलेंगे नए प्रोजेक्ट, छात्रों के लिए दिन है खास! जानें यहां कल का राशिफल

kal Ka Rashifal, 24 October 2025 : ग्रहों की बदलती चाल का प्रभाव सभी राशि के लोगों में अलग-अलग तरह से देखने को मिलता है. कुछ राशि लोगों के लिए ये प्रभाव लाभदायक तो कुछ के लिए नुकसानदायक भी साबित होते हैं. जिसके आधार पर उन्हें राशिफल के माध्यम से सलाह और सुझाव भी दिए जाते है. आज के दिन की ग्रहीय स्थिति को देखते हुए मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी, लेकिन इसे स्थाई मानते हुए आपको भविष्य की कल्पना नहीं करनी है तो वहीं दूसरी ओर वृश्चिक राशि के लोगों के लिए हिसाब किताब के मामले में टालमटोल करना ठीक नहीं है क्योंकि लेनदेन के कारण संबंध में खटास आने की आशंका है. अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल-