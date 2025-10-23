Kal Ka Rashifal 24 October 2025: व्यापारियों को मिलेंगे नए प्रोजेक्ट, छात्रों के लिए दिन है खास! जानें यहां कल का राशिफल

  • Home>
kal Ka Rashifal, 24 October 2025 : ग्रहों की बदलती चाल का प्रभाव सभी राशि के लोगों में अलग-अलग तरह से देखने को मिलता है. कुछ राशि लोगों के लिए ये प्रभाव लाभदायक तो कुछ के लिए नुकसानदायक भी साबित होते हैं. जिसके आधार पर उन्हें राशिफल के माध्यम से सलाह और सुझाव भी दिए जाते है. आज के दिन की ग्रहीय स्थिति को देखते हुए मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति अनुकूल रहेगी, लेकिन इसे स्थाई मानते हुए आपको भविष्य की कल्पना नहीं करनी है तो वहीं दूसरी ओर वृश्चिक राशि के लोगों के लिए हिसाब किताब के मामले में टालमटोल करना ठीक नहीं है क्योंकि लेनदेन के कारण संबंध में खटास आने की आशंका है. अन्य राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पढ़ें पंडित शशिशेखर त्रिपाठी (Pandit Shashishekhar Tripathi) द्वारा मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल-

By: Pandit Shashishekhar Tripathi | Published: October 23, 2025 12:20:58 PM IST

मेष (Aries)

क्रिएटिव कार्यों को करने में सफल होंगे तो वहीं वाकपटुता करियर के क्षेत्र में अच्छे परिणाम दिलाने में मदद करेगी. आयात-निर्यात का काम करने वाले लोगों को सामान का रख रखाव अच्छे से करना है क्योंकि माल डैमेज होने के कारण आर्थिक चोट लग सकती है. प्रेम संबंध के मामले में अत्यधिक सोच विचार से बचना चाहिए, बहुत ज्यादा सोच विचार रिश्तों को कमजोर कर सकता है. पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा. भाई-बहनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का मौका मिलेगा. सेहत में आज के दिन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के मरीजों को दर्द की शिकायत रह सकती है.

वृष (Taurus)

आज के दिन लोगों से मेल मिलाप का सिलसिला जारी रहने वाला है, एक बाद एक कई लोग मीटिंग के लिए आ सकते हैं. आर्थिक तंगी से परेशान लोगों को आय के नए स्रोत मिलेंगे तथा दिन के अंत तक आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा. पार्टनर के साथ बातचीत का मौका कम मिलेगा, कार्यभार के कारण सारा दिमाग कार्यों को निपटाने पर होगा. घर के छोटे बड़े सभी लोगों के साथ तालमेल बना कर चलें, तो वहीं दूसरी ओर घर से संबंधित कोई वस्तु खरीद सकते हैं. आंखों से संबंधित कोई दिक्कत है, तो उसे अनदेखा करने से बचें.

मिथुन (Gemini)

नई जिम्मेदारी के साथ काम के नए मौके बनेंगे. व्यापारिक स्थिति अनुकूल है आज अच्छा मुनाफा होगा, लेकिन इसे स्थाई मानते हुए भविष्य की कल्पना तो बिल्कुल न करें. सोच समझकर लिए गए निर्णय आपको आर्थिक नुकसान से बचाने में मदद करेंगे. जब तक सामने वाले की फीलिंग्स के बारे में पता न हो, तब तक अपनी बात रखने से बचें. कोई विशेष मुद्दा घर पर चर्चा का विषय बन सकता है. ग्रहों की स्थिति को देखते हुए सेहत के मामले में आपको सतर्क रहना है.

कर्क (Cancer)

नकारात्मकता में सकारात्मक खोजने का प्रयास करें यानी की कार्यस्थल पर यदि अपेक्षा के विपरीत कार्य मिलते हैं तो असंतुष्टि जताने के बजाय कार्य करने का हौसला बढ़ाएं. अभी तक आपने जो भी ज्ञान और अनुभव अर्जित किया है, आज उसकी जरूरत कारोबार में पड़ सकती है. युवाओं के भाग्य में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है, जो आपको प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा. बेवजह के तर्क वितर्क से दूर रहें, पारिवारिक मुद्दो में हस्तक्षेप करने से बचना है. फिटनेस का ध्यान रखें, व्यायाम और योग नियमित करने के साथ खानपान भी संतुलित रखना होगा.

सिंह (Leo)

कामकाज में बड़बोलापन और अति आत्मविश्वास भूलकर भी न लाएं. ग्राहकों के साथ विवाद की स्थिति बने, तो उसे अवॉइड ही करने की कोशिश करें. अपने रिश्ते को लेकर परिवार के साथ बात करने की योजना बना सकते हैं. परिवार के महत्वपूर्ण फ़ैसलों में आज आपकी अहम भूमिका रहेगी. परिवार में आज किसी को आर्थिक सहयोग करना पड़ सकता है. सेहत की बात करें तो हेल्थ में मानसिक रोगों से जूझ रहें लोगों को अधिक सचेत रहना है.

कन्या (Virgo)

कार्यों को लेकर पैनिक होने से बचें, यदि रिलैक्स होकर कार्य करेंगे तो कार्य भी हो जाएंगे और तनाव भी नहीं होगा. व्यापार में लाभ हानि का दौर तो चलता रहता है इसे लेकर बहुत ज्यादा आपको परेशान नहीं होना चाहिए. विदेश से संबंधित कार्यों में गति मिलेगी. जिन लोगों का प्रेम प्रसंग चल रहा है, उन्हें आज के दिन मिलने जुलने से बचना है, क्योंकि आज आपका सच बाहर आने की आशंका है. रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दें, जितना ध्यान आपको आहार पर देना है उतना ही एक्सरसाइज पर भी देना है.

तुला (Libra)

कार्यों में ही व्यस्त रहें तथा व्यर्थ के कार्यों में रुचि और भागीदारी आपको लापरवाह बना सकती है. व्यापारिक मामलों में दूसरों पर निर्भरता नुकसानदेह साबित होगी इसलिए कर्मचारियों को काम का बंटवारा करने के साथ कुछ कार्य अपने लिए भी रख लें. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे युवा वर्ग क्रमवार तरीके से विषयों का अध्ययन करें, रोजाना सभी विषयों को पढ़ें और रिवीजन करें. पारिवारिक वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव तथा सहयोग आपके लिए लाभदायक रहेगा. जिन लोगों को रीढ़ की हड्डियों से संबंधित दिक्कत है, उनकी समस्या आज कुछ ज्यादा बढ़ सकती है.

वृश्चिक (Scorpio)

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सामान्य है. रोजमर्रा के काम बिना किसी रूकावट के पूरे हो जाएंगे. हिसाब-किताब के मामले तुरंत निपटाने का प्रयास करें क्योंकि टालमटोल करने पर संबंध खराब होने के साथ आर्थिक नुकसान भी हो सकता है. पार्टनर के साथ कुछ बहसबाजी होने की आशंका है. उधार लेकर खर्च पूरे करने की आदत, आपको बड़ा कर्जदार बना सकती है, इसलिए आज कोई भी ऋण लेने से बचें. पारिवारिक सदस्यों के बदले मिजाज को देखकर कुछ चिंतित नजर आ सकते हैं. जिन लोगों को लंबे समय तक बैठकर काम करना पड़ता है, उन्हें कुछ कमर दर्द से जुड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है.

धनु (Sagittarius)

सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को स्थानांतरण की खबर मिल सकती है. अपने गुणों का दूसरों के सामने बखान करने से बचना क्योंकि लोग आपकी अच्छाई को अहंकार समझ सकते हैं. ग्रहों की स्थिति दस्तावेज़ और सरकारी अनुमति जैसी कठिनाइयों में भी उलझा सकती है. प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, एक दूसरे पर विश्वास बनाकर रखना अति आवश्यक है. बच्चों के कारण पड़ोसी के साथ वाद-विवाद हो सकता है, जिससे आपको बचना चाहिए. मौसमी बीमारी को लेकर अलर्ट रहें, स्वास्थ्य संबंधी परहेज पहले से करते चले तो अच्छा होगा.

मकर (Capricorn)

बनते हुए कार्यों में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, फिर भी आप अपने विवेक से परिस्थितियों को सामान्य कर लेंगे. धन संबंधी मामलों में अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति कड़ा रुख अपनाना पड़ सकता है. परिवर्तन की ओर एक कदम बढ़ाएंगे, किसी बाहरी व्यक्ति की छवि आपके लिए प्रेरणा के स्रोत बनेगी. परिवार में स्थितियाँ सामान्य रहेंगी. अचानक से किसी काम के चलते बाहर जाना पड़ सकता है. फल, हरी सब्जियाँ, अंकुरित अनाज तथा दूध को अधिक से अधिक मात्रा में अपने आहार में शामिल करना स्वास्थ्यवर्धक होगा.

कुंभ (Aquarius)

चिकनी चुपड़ी बाते करने वाले लोगों से सतर्क रहना है, किसी की बातों में आकर कोई भी कार्य करने से बचना है. व्यवसाय के क्षेत्र में योजना के अनुरूप कार्य करने से सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है. सामानों का अच्छा डिस्प्ले ग्राहकों की संख्या में वृद्धि करेगा. सोशल वर्क का काम करने वाले युवाओं को दूसरों की आर्थिक रूप से भी मदद करनी पड़ सकती है. आजीविका के क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करें, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा. सेहत में कमर में चिक चढ़ सकती है, इसलिए भारी धरने और उठाने से बचें.

मीन (Pisces)

कार्यक्षेत्र में दृढ़ आत्मविश्वास और मनोबल से सभी कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर सकेंगे. व्यापारी वर्ग मानसिक रूप से सकारात्मक विचारों का साथ न छोड़े. कार्यों को पूरा करने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है. कारोबार से संबंधित यदि कोई सरकारी काम अटका हुआ था, तो उसके बनने की संभावना है. दांपत्य जीवन में कुछ अतिरिक्त शांति बनाकर रखनी पड़ेगी क्योंकि स्थितियां विस्फोटक वाली चल रही हैं. सेहत में चक्कर आना, जी मिचलाना और कमजोरी महसूस होना आदि तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. रात के समय सादा और सुपाच्य भोजन करें, जो आसानी से पच सके और आपका पाचन तंत्र भी सही रहे.

