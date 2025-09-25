IRCTC Tatkal Ticket: 16 स्टेप में जानें तत्काल टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस
IRCTC Tatkal Ticket: 16 स्टेप में जानें तत्काल टिकट बुक करने का पूरा प्रोसेस

IRCTC Tatkal Ticket Booking Full Process: अगर आप भी त्योहारों के सीजन में तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश कर रहे हैं तो चलिए आज हम आपको आसान शब्दों में पूरा प्रोसेस समझाते हैं.

By: Sohail Rahman | Published: September 25, 2025 1:01:19 PM IST

IRCTC Tatkal Booking: देश में त्योहारों के सीजन में अक्सर लोगों को ट्रेन में सीट मिलने में दुश्वारी होती है. टिकट की कीमतों से दोगुनी राशि देने के बाद भी लोगों को टिकटें नहीं मिलती है. खासकर त्योहारों के मौसम में लोग टिकटों को दरबदर फिड़ते हैं, फिर भी टिकट नहीं मिल पाती है. हालांकि, हाल ही में रेलवे मंत्रालय ने तत्काल टिकट बुकिंग में बड़ा सुधार करते हुए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया. जिसके बाद बिचौलियों की सामत आ गई है और आम नागरिकों को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है. ऐसे में आज हम आपको तत्काल टिकट बुक करने के पूरे प्रोसेस के बारे में बताएंगे.

तत्काल टिकट बुक करने का आसान तरीका (An easy way to book tickets instantly)

  1. सबसे पहले [www.irctc.co.in] (http://www.irctc.co.in) वेबसाइट पर जाएं.
  2. उसके बाद जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे आपको यूजरनेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करना होगा. 
  3. फिर आप जहां से यात्रा शुरू कर रहे हैं और जहां जाना है, वह स्टेशन का नाम डालें.
  4. तारीख और ट्रेन की श्रेणी (AC या Sleeper) चुनें.
  5. कोटा में ‘Tatkal’ विकल्प चुनें.
  6. अब आपको आपके मोबाइल या लैपटॉप की स्क्रीन पर उस रूट की सभी ट्रेनों की लिस्ट दिखेगी. जैसे ही आपको ये लिस्ट दिखे आप अपनी पसंद की ट्रेन चुनें और ‘Book Now’ पर क्लिक करें.
  7. यात्री का नाम, उम्र, लिंग (Male/Female) भरें.
  8. कौन सी बर्थ चाहिए (Lower, Middle, Upper) यह भी चुनें.
  9. अगर खाना चाहिए तो खाने का ऑप्शन भी चुन सकते हैं.
  10. मोबाइल नंबर डालें ताकि टिकट कन्फर्म होने पर मैसेज आ जाए.
  11. फिर वेरिफिकेशन कोड डालकर ‘Continue’ बटन पर क्लिक करें.

पेमेंट कैसे करें? (How do I make a payment?)

  1. इसके बाद आपको अगले पेज पर टिकट की पूरी जानकारी दिखेगी – ट्रेन, सीट, किराया वगैरह.
  2. सारी जानकारी एक बार फिर चेक कर लें अगर सब कुछ ठीक है तो ‘Continue’ दबाएं.
  3. फिर जो भी पेमेंट तरीका आप चाहते हैं वह चुनें.
  4. Pay & Book’ पर क्लिक करें.
  5. जैसे ही पेमेंट पूरा होगा, आपकी बुकिंग कन्फर्म हो जाती है और टिकट की जानकारी मोबाइल पर SMS से मिल जाती है.

ध्यान रहें कि आपकी IRCTC आईडी आधार कार्ड से वेरिफाइड होनी चाहिए. तभी आप तत्काल टिकट बुक कर सकेंगे. इसके अलावा, आपकी नेट कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए. वरना आपको टिकट बुक करने में दिक्कत आ सकती है. 

