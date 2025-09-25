उत्तर प्रदेश में UPITS-2025 का हुआ उद्घाटन, PM Modi ने क्या-क्या कहा?
UPITS-2025: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी-2025 (UPITS-2025) का उद्घाटन किया. इस दौरान योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे.

September 25, 2025

UPITS-2025 PM Modi Speech: उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और भव्य मेला UPITS-2025 आज से शुरू हो गया है. ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित इस मेगा ट्रेड शो का उद्घाटन स्वयं भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Modi) ने किया. उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi) भी मंच पर मौजूद रहे. जानकारी के अनुसार, यह मेला 29 सितंबर, 2025 तक चलेगा और व्यापार, निवेश तथा उद्योग की नई संभावनाओं का मार्ग प्रशस्त करेगा.

पीएम मोदी ने किया मेले का उद्घाटन ( PM Modi inaugurated UPITS-2025)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी-2025 (UPITS-2025) में कहा कि आज भारत रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म की प्रतिबद्धता के साथ अपने उद्योग, व्यापारियों और नागरिकों के साथ खड़ा है. तीन दिन पहले GST में अगली पीढ़ी के सुधार लागू हुए. GST में ये बदलाव संरचनात्मक सुधार हैं जो भारत की विकास गाथा को नई उड़ान देंगे. ये GST पंजीकरण को सरल बनाएंगे, कर विवादों को कम करेंगे और एमएसएमई को तेजी से रिफंड सुनिश्चित करेंगे.



पीएम मोदी ने और क्या-क्या कहा? (What else did PM Modi say?)

इसके अलावा उन्होंने अपनी बात रखते हुए आगे कहा कि आज सरकार मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग पर इतना ज़ोर दे रही है. हम चिप से लेकर जहाज तक, सब कुछ भारत में बनाना चाहते हैं, इसलिए हम आपके व्यापार में आसानी के लिए काम कर रहे हैं. सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, लेकिन सरकार की कुछ अपेक्षाएं भी हैं कि आप जो भी निर्माण कर रहे हैं, वह सर्वोत्तम गुणवत्ता का हो. आज देशवासियों के मन में ये बात है कि स्वदेशी उत्पादों की गुणवत्ता निरंतर बेहतर हो, इसलिए गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए.

भारत 2047 तक हो जाएगा विकसित: पीएम मोदी (India will become a developed nation by 2047: PM Modi)

पीएम मोदी ने कहा कि आज भारत 2047 तक विकसित होने की लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है. दुनिया में हो रहे विघटन और अनिश्चितता के बावजूद, भारत की वृद्धि आकर्षक है. विघटन हमें गुमराह नहीं करता, उस स्थिति में भी हम नई दिशाएं खोजते हैं. इसलिए, इन विघटनों के बीच, आज भारत आने वाले दशकों की नींव को मजबूत कर रहा है. हमारा संकल्प, हमारा मंत्र है- ‘आत्मनिर्भर भारत’.

इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती है. उन्होंने हमें अंत्योदय का मार्ग दिखाया. अंत्योदय का अर्थ है, सबसे निचले पायदान पर खड़े व्यक्ति का उत्थान, सबसे गरीब व्यक्ति तक विकास पहुंचना, सभी भेदभाव समाप्त हो, यही अंत्योदय है और अंत्योदय में ही सामाजिक न्याय को बल मिलता है. आज भारत विकास के इसी मॉडल को दुनिया को दे रहा है.

