UIDAI की झंझट खत्म! WhatsApp पर एक “Hi” भेजने से डाउनलोड हो जाएगा आधार कार्ड, जानें प्रोसेस..!

Download Aadhaar Card From Whatsapp : सरकार ने MyGov हेल्पडेस्क के जरिए WhatsApp पर आधार डाउनलोड की सुविधा शुरू की है. ये सेवा डिजिलॉकर लिंक वाले आधार धारकों के लिए तेज, सेफ और सुविधाजनक है.

By: sanskritij jaipuria | Published: September 25, 2025 12:29:47 PM IST

Download Aadhaar Card From Whatsapp : भारत में आधार कार्ड आज हर नागरिक के लिए एक जरूरी पहचान दस्तावेज बन चुका है. अब तक आधार कार्ड को डाउनलोड करने के लिए UIDAI पोर्टल या डिजिलॉकर ऐप का सहारा लेना पड़ता था. लेकिन अब सरकार ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है, जिसके जरिए नागरिक WhatsApp के जरिए सीधे अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं.

भारत सरकार के MyGov Helpdesk चैटबॉट के माध्यम से अब WhatsApp पर ही आधार डाउनलोड करना संभव हो गया है. ये सुविधा उन लोगों के लिए बेहद फायदेमंद है जो दिनभर WhatsApp का उपयोग करते हैं और अलग-अलग ऐप्स में लॉगइन करने में असुविधा महसूस करते हैं.

क्या चाहिए इस सेवा को इस्तेमाल करने के लिए?

इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आपके पास निम्न चीजें होनी चाहिए:

वो मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है.
एक एवक्टि डिजिलॉकर अकाउंट.
MyGov हेल्पडेस्क का आधिकारिक WhatsApp नंबर सेव होना चाहिए: +91-9013151515

आधार कार्ड को WhatsApp पर डाउनलोड करने की प्रक्रिया

1. MyGov हेल्पडेस्क नंबर को अपने फोन में सेव करें: +91-9013151515
2. WhatsApp खोलें और इस नंबर पर “Hi” या “नमस्ते” भेजें
3. बॉट द्वारा दिए गए विकल्पों में से DigiLocker सेवाएं चुनें
4. अपनी 12 अंकों की आधार संख्या दर्ज करें
5. रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP दर्ज करें
6. सफल वेरिफिकेशन के बाद बॉट दस्तावेजों की सूची दिखाएगा.
7. इसमें से आधार कार्ड चुनें.
8. आधार कार्ड PDF फॉर्मेट में आपके WhatsApp पर आ जाएगा.

ध्यान देने योग्य बातें

एक बार में केवल एक ही दस्तावेज डाउनलोड किया जा सकता है.
आधार को पहले से डिजिलॉकर से लिंक किया होना जरूरी है.
यदि लिंक नहीं है, तो डिजिलॉकर वेबसाइट या ऐप से लिंक कराया जा सकता है.
ये सेवा पूरी तरह सेफ है और आपकी प्राइवसी का पूरा ध्यान रखा गया है.

सरकार की ये पहल डिजिटल इंडिया को और मजबूती देती है. WhatsApp जैसे फेमस प्लेटफॉर्म पर आधार जैसी संवेदनशील जानकारी की उपलब्धता से आम नागरिकों को बड़ी सहूलियत मिलेगी.

