PM Modi: तबाही के दौर में PM Modi ने UAE के राष्ट्रपति से की बात, जानें क्या बोले प्रधानमंत्री?

Iran Israel War: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से फ़ोन पर बात की. उन्होंने कहा कि भारत यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) पर हुए हमलों की निंदा करता है और तनाव कम करने और इलाके में शांति का समर्थन करते हुए अमीरात के साथ खड़ा है.

By: Heena Khan | Published: March 2, 2026 7:26:54 AM IST

Iran Israel War: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को UAE के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन ज़ायद से फ़ोन पर बात की. उन्होंने कहा कि भारत यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) पर हुए हमलों की निंदा करता है और तनाव कम करने और इलाके में शांति का समर्थन करते हुए अमीरात के साथ खड़ा है. दोनों नेताओं ने तब बात की जब ईरान ने शनिवार को इज़राइल-US के जॉइंट एयर स्ट्राइक के बदले में UAE समेत US मिलिट्री बेस वाले कई वेस्ट एशियाई देशों पर मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रखे. इन एयर स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और कई टॉप मिलिट्री लीडर मारे गए थे. 

PM मोदी का UAE को संदेश 

PM मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, “UAE के प्रेसिडेंट, मेरे भाई शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नाहयान से बात की. UAE पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की और इन हमलों में हुई मौतों पर दुख जताया.” उन्होंने कहा, “भारत इस मुश्किल समय में UAE के साथ खड़ा है.” “हम तनाव कम करने, इलाके में शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं.” PM मोदी ने कहा कि उन्होंने UAE में भारतीय समुदाय का ध्यान रखने के लिए शेख मोहम्मद को धन्यवाद दिया. UAE में करीब 40 लाख भारतीय रहते हैं, जिनका रेमिटेंस अरबों डॉलर में है. UAE भारत के लिए एनर्जी का एक ज़रूरी सोर्स और एक अहम ट्रेड पार्टनर भी है, जिसका हर साल $100 बिलियन से ज़्यादा का टू-वे कॉमर्स होता है.

कितने विदेशी वर्कर्स हुए शहीद 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शनिवार से UAE पर ईरानी हमलों में घायल हुए 58 विदेशी वर्कर्स में एक भारतीय भी शामिल था. UAE के डिफेंस मिनिस्ट्री ने रविवार को कहा कि मिसाइल और ड्रोन हमलों में बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के तीन नागरिक भी मारे गए. इससे पहले दिन में, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इलाके के हालात पर बात करने के लिए अपने ओमानी काउंटरपार्ट बद्र अलबुसैदी से बात की. तेहरान और दूसरे शहरों पर मिलिट्री हमले शुरू होने से पहले ईरान और US के बीच आखिरी समय में बातचीत कराने में ओमान शामिल था.

