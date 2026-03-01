Kal ka Rashifal 02 March 2026:  कन्या-तुला राशि के जातकों पर आएगी कौन सी मुसीबत, पढ़ें सभी 12 राशियों का हाल

Today Rashifal | Aaj ka Rashifal 02 March 2026 | Rashifal Today: हिंदू पंचांग के अनुसार, सोमवार (02 मार्च, 2026) को फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि पड़ रही है. ध्यान रखें कि सूर्य कुंभ राशि पर है, जबकि सोमवार को राहु सुबह 8 बजकर 18 मिनट से 9 बजकर 45 मिनट तक है. वहीं, सुबह 07 बजकर 51 मिनट तक चन्द्रमा कर्क उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगा. (Aries), वृषभ (Taurus), मिथुन (Gemini), कर्क (Cancer), सिंह (Leo), कन्या (Virgo), तुला (Libra), वृश्चिक (Scorpio), धनु (Sagittarius), मकर (Capricorn), कुंभ (Aquarius), और मीन (Pisces) राशि से जुड़े जातकों का दिन सोमवार (02 मार्च, 2026) को कैसा रहेगा? यह जानने के लिए पढ़िये पूरी स्टोरी.